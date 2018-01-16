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Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi

Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde anlaşmaya vardığı Avusturyalı oyuncu Raphael Holzhauser Türkiye’ye geldi. 

Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi
Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1,93’lük orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser sözleşme imzalamak için bugün Türkiye’ye geldi.

Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi, Medipol Başakşehir Kulübü’nün de almak için uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye’ye getirdi.

Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya’da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.
 

AVRUPA LİGİ'NDE 10 MAÇA ÇIKTI


Sol ayağını oldukça etkili kullanan Raphael Holzhauser, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria Wien takımında forma giyiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti.

Kariyerinde Almanya Bundesliga'dan Stuttgart ve Augsburg gibi takımlar da bulunan Raphael Holzhauser’i Süper Lig lideri Medipol Başakşehir de kadrosuna katmak istemişti.

İHA


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