Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi

AVRUPA LİGİ'NDE 10 MAÇA ÇIKTI

Erdinç Şahin

Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya varmasına rağmen transferde ismini sır gibi sakladığı 24 yaşındaki 1,93’lük orta saha oyuncususözleşme imzalamak için bugün Türkiye’ye geldi.Transferde sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan Malatya ekibi,Kulübü’nün de almak için uğraştığı Avusturyalı oyuncuyu Türkiye’ye getirdi.Anlaşmaya varılan futbolcuyla son detaylar konuşulduktan sonra sözleşme yapılacağı öğrenilirken, başarılı oyuncunun daha sonra takımın Antalya’da devam eden çalışmalarına dahil olacağı belirtildi.Sol ayağını oldukça etkili kullanan, uzun boyuna rağmen sprint özelliğiyle dikkat çekiyor. 24 yaşında, 1,93 boyundaki Raphael Holzhauser, Austria Wien takımında forma giyiyor.’nde bu sezon 10 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 9 gol kaydetti.Kariyerindegibi takımlar da bulunande kadrosuna katmak istemişti.İHA