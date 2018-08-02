Rapora göre İstanbul Avrupa yakasındaki aboneliklere bakıldığında yüzde 53.46’sının ev sahiplerinde olduğu görüldü.

ŞEHİR MERKEZİNDE KİRACILAR YOĞUN

Rakamlar ilçe bazında incelendiğinde ise İstanbul’un eski ve merkezi semtlerinde kiracıların yoğunluğu dikkat çekti. Buna göre en çok kiracı abonenin olduğu ilçe yüzde 62 ile Şişli, yüzde 58 ile Beyoğlu ve yüzde 57 ile Beşiktaş. Ev sahibi abonelerin en fazla olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca, yüzde 69 ile Arnavutköy ve yüzde 64 ile Sultangazi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA GÜNDE 1.512 TAŞINMA

Rapora göre yılın ilk altı ayında Avrupa yakasında toplam taşınma hareketi 272 bini aştı. Bu taşınma hareketinin 201 bin 554’ü ikinci el gayrimenkullerde yaşanırken ilk yarıda 70 bin 520 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı. Bu durumda her gün ortalama 392 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı. Toplam taşınma sayısına göre ise ilk altı ayda İstanbul Avrupa yakasında her gün ortalama 1.512 taşınma hareketi yaşandı. Öte yandan konut yıkım istatistikleri de yılın ilk yarısında kentsel dönüşümde kat edilen yolu ortaya koydu. 2018 yılının ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 abone, tahliye talebinde bulundu.

AYLIK 859 MİLYON LİRA ELEKTRİK FATURASI

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, aylık 850 milyon lira fatura tahsilatı yaptıklarını söyledi. Aylık 3.7 milyon fatura kesildiğini, 3.2 milyon abonenin düzenli ödeme yaptığını belirten Halit Bakal, “500 bin abone ödeme için ikinci ihbarı bekliyor. Aylık 85-90 bin abonenin elektriği de kesiliyor. Kesme açma bedeli de yaklaşık 25 lira” dedi. Elektriğe yapılan zammı değerlendiren Bakal, “Elektrik maliyetleri arttığı için tüketiciye yansıyan satış tarifesinin artması doğal” dedi. (Hürriyet)