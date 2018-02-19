Razer Basilisk inceleme altında



GERÇEK 16 BİN DPI 5G OPTİK SENSÖR



Adem Özdoğan

Geçmişten günümüze FPS türü oyunların neredeyse her oyuncu tarafından büyük bir keyif ve heyecanla oynandığını söyleyebiliriz. Özellikle online arenalarda çok heyecanlı mücadeleler yaşanabiliyor. Tabii işin içine “turnuva” faktörü de eklenince işin ciddiyeti çok daha fazla oluyor.Razer Basilisk’in sağ elde kullanıma uygun, ergonomik bir tasarımı var. Tasarım hatları itibarıyla mouse avucunuza rahatlıkla oturuyor. Yan taraflarda yer verilen yumuşak tasarım detayları sayesinde onu iyice kavrıyor ve en ufak hareketlerin dahi önem kazandığı FPS oyunlarında daha dikkatli bir konuma gelebiliyorsunuz.Ürünün orta kısmında RGB aydınlatmalı teker yer alıyor, ki mouse’un alt tarafında yer verilen seviye değiştirme tekerciği sayesinde hassasiyet düzeyini değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle oyun içinde silah ve ekipmanlar arası geçişlerde daha seri hareket edebiliyor, daha dikkatli seçimler yapabiliyorsunuz.Ayrıca mouse’un sol yan tarafında, baş parmağınızla yönetebileceğiniz bir dinamik DPI değişim tuşu var. Böylece yine oyun esnasında anlık olarak DPI seviyenizi düşürüp çıkarabiliyor ve daha dikkatli hareket edebiliyorsunuz. Örneğin bir sniper olarak yol aldığınızı ve çok ufak hareketlerle düşmana yaklaşmanız gerektiğini düşünün. İşte bu gibi durumlarda DPI seviyesini geçici olarak düşürerek daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Bu arada, mouse kutusundan bu bölge için daha büyük boyutlarda bir tuş daha çıkıyor. İsterseniz onunla değiştirebilir, isterseniz de kapağını kapatarak bu bölgenin işlevini sonlandırabilirsiniz.Kablo hariç 107 gram ağırlığında olan ve avuçta güçlü bir tutuş hissi uyandıran Razer Basilisk gaming mouse, gerçek 16 bin DPI gelişmiş sensöre sahip. Böylelikle online oyunlarda birçok rakibinize kıyasla hareket avantajınız artıyor. Dinamik DPI değişim düğmesinden tutun da ayarlanabilir tekerleğe kadar FPS oyunlarında ihtiyaç duyduğunuz hassasiyete bu mouse ile kavuşabilirsiniz. Tabii sabır ve dikkat faktörü de oldukça önemli.Unutmadan, tuşları istediğiniz gibi özelleştirebilir, RGB aydınlatma tarafında da 16 milyonun üzerindeki renk seçeneği arasında gezintiye çıkabilirsiniz. Bu gibi özelleştirme detayları için Razer’ın yazılımını ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.Razer Basilisk FPS gaming mouse, ülkemizde 300-400 TL arası fiyatlarda satılıyor.