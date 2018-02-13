Razer Hammerhead kulaklık incelemesi ​

Adem Özdoğan

Tabii kulaklık seçimi yaparken neye ihtiyacımız olduğunu ve bütçemizi de ön planda tutmalıyız. Haliyle bu kararlar yalnızca kulaklıklar için değil, yapacağımız tüm alışverişlerde önemli. Genellikle oyunculara yönelik hazırladığı ürünlerle adından söz ettiren Razer, yeni ürettiği Razer Hammerhead kulaklığıyla hem sağlam hem de kullanışlı deneyimler sunuyor.Cihazın kutusunu açtığımızda, öncelikle kulaklığı ve bir de minik taşıma çantasını görüyoruz. Taşıma çantası gerçekten çok şık. Fermuarı açınca içinde yedek kulaklık başlıklarını da görüyoruz.Kulaklığa gelecek olursak, 1.3 metre uzunluğunda dolanmaz yapıda hazırlanan düz kablosu dikkatlerden kaçmıyor. Sonrasında, kulaklık başlıklarında mıknatıslı bir sistem var. Bu sayede kullanmadığınız anlarda iki başlığı da birbiriyle eşleyebiliyor ve dolanmayan kabloların da yardımıyla rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Unutmadan, kablonun üzerinde ses kontrol ve gelen aramalar için ufak bir de panel yer alıyor.Razer’ın neon yeşili rengiyle kaplı kulaklık, yine firmanın belirttiğine göre şimdiye dek ürettiği en sağlam ürünlerden bir tanesi. Gerek kulaklıklar gerekse de kablosu oldukça sağlam.Tabii dikkat çekici bir diğer detay ise, 3.5mm bağlantı noktasının değil de Lightning bağlantının tercih edilmiş olması. Haliyle bu ürün, Apple’ın iOS işletim sistemli akıllı cihazlarına özel olarak tasarlandı. Razer’ın benzer özelliklere sahip olup da 3.5mm desteği sunduğu kulaklıkları olduğunu da belirtelim.Tasarımıyla bizden geçer puan alan Razer Hammerhead gelişmiş driver’ları, sunduğu derin bass’lar ve temiz akustik tonlarıyla başarılı bir performans sunuyor.20Hz-20KkHz frekans aralığına sahip kulaklık ile pop’dan hard rock’a, hiphop’a kadar oldukça geniş bir yelpazede tatmin edici sonuçlar alabilirsiniz. İsterseniz ürünün ücretsiz uygulamasını da indirebilir, böylece kendinize özel seçenekler ve özel profiller oluşturabilirsiniz.Orijinal modele kıyasla hem tasarım hem dayanıklılık hem de ses kalitesi anlamında gelişme gösteren bu cihaz, uzun süreli kullanım için kulaklık arayışında olanların tercih edebileceği modellerden bir tanesi.