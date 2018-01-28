Razer Lancehead gaming mouse inceleme

Adem Özdoğan

Razer Lancehead’in tasarım tarafında en dikkat çekici özelliği, iki ele uygun olarak belirlenen çizgileri. İster sağ, isterseniz de sol elinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yapıda. Avuca oldukça rahat oturuyor ve yan taraflarda konumlandırılan tuşlarla birçok işleminizi halledebiliyorsunuz. Tabii tüm tuşların ve RGB aydınlatmanın özelleştirilebilir olduğunu söylememe gerek yoktur.Kullandığım süreç boyunca az da olsa can sıkan bir durum ise, yanlardaki tuşların kullanımı esnasında yaşandı. Örneğin sağ baş parmağınızla yandaki tuşlara basarken aynı anda serçe ya da yüzük parmağınız da diğer taraftaki tuşlara istemsizce dokunabiliyor. Daha önce incelediğimiz Logitech G903’te mesela bu tuşlar çıkarılabiliyor ve bu bölge kapatılabiliyordu. Böylece daha performanslı bir kullanım mümkün oluyordu.Ek olarak, RGB aydınlatma faktörünün siyah renkli mouse’lar ile çok iyi göründüğünü düşünüyorum. Bu incelediğimiz mouse’un ise daha metalik, açık tonlarda rengi var ve açıkçası öncelikli tercihim olmayacaktır.Bir de, ürünün yan taraflarındaki yumuşak tasarım malzemesi çok hoş.Karşınızda sektörün en hızlı kablosuz mouse’larından bir tanesinin durduğunu söyleyebiliriz. Razer yetkilileri, bu ürünü diğer kablosuz mouse’lar ile test ederek daha iyi sonuçlara ulaşabildiklerini bildiriyorlar. Üstelik, birden fazla kablosuz mouse’un yer aldığı bir ortamda, özellikle turnuva ortamlarında Razer’ın daha doğru ve kesintisiz sinyallerle daha iyi tepkiler verebildiği saptanmış. Ben de ofiste gerek işlerim (e haliyle) gerekse de oynadığım oyunlarda kullandığım süreçte çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sonuçta 5G sensörlü, 16,000 DPI değerine ve saniyede 210 inch (IPS) kapsamına sahip bir kablosuz mouse’dan söz ediyoruz.Evet, Razer yetkilileri bu amaçla yola çıktı. Tek şarj ile bu mouse’u 24 saat boyunca oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Üstelik, RGB ışıkları da açık olmak üzere. Tabii ki Razer’ın ücretsiz yazılımı sayesinde tuşları ve RGB renkleri düzenleyebileceğinizi belirtmiştim. Bu profil düzenlemelerinizi hem mouse’un kendi dahili hafızasına hem de buluta kaydederek istediğiniz her yere götürebilirsiniz.Sonuç olarak profesyonel oyuncular için tercih edilebilecek gaming mouse’larından bir tanesi de Razer Lancehead. Oldukça performanslı bir ürün. Eğer benzer performansa sahip kablolu ve daha uygun fiyatlı bir ürün isterseniz, Razer’ın Lancehead Tournament Edition modeline de göz atabilirsiniz.