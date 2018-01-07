Razer oyun keyfini başka bir boyuta taşıyor

HEM PS4 HEM PC UYUMLU



SES KALİTESİ



SONUÇ



Adem Özdoğan

PS4 oyun konsoluna uyması için ağırlıklı siyah ve belli noktalarda mavi renklere sahip olan Razer Thresher Ultimate’e yakından baktığınızda, çok pozitif bir izlenim alıyorsunuz. Kulağı saran deri kaplama memory foam kulak yastıkları, kulağınıza kesinlikle bir rahatsızlık vermiyor.bile kafaya çok iyi oturan bu kulaklık, terlemenize izin vermiyor ve başarılı izolasyonu ile dış seslerden rahatsız olmanızı engelliyor. Ama ondan da önemlisi ise, plastik ve metal malzemeyi çok akıllıca kullanan bu kulaklığın, 400 gram ağırlığı ile kullanıcının mutlak rahatlığına odaklanmış olması.Razer Thresher Ultimate,beraberinde gelen bas istasyonu veya diğer adı Audio Hub ile kuruyor. 7.1 Dolby Surround Sound ses teknolojisini desteklediğinden dolayı yine kutunun içinde çıkan optik ses kablosu ile bu bağlantıyı oluşturmanız gerekiyor. Ürünün, PC veya MAC ile bağlantı kurulmasını istiyorsanız, aynı zamanda bir kulaklık askısı olan bu bas istasyonuna USB kablosunu takmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken Bas istasyonunun arka kısmında bulunan ayar düğmesi. Kullanım alanına göre bu düğmeyi PC veya PS4 olarak ayarlamanız şart.’in yaklaşık 16 saat boyunca çalışan pili 4 saat içinde dolabiliyor. Ürünü şarj etmek için sol kulaklıkta yer alan MicroUSB yuvasından faydalanıyorsunuz. Razer bunun için yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir USB bağlantı kablosu veriyor. Unutmadan söyleyelim. Kulaklık askısı plastikten olduğundan dolayı hor kullanmaya gelemiyor.Razer Thresher Ultimate’in sol kulaklığında, mikrofon ses ayarı ve şarj için Micro USB bağlantısı yer alıyor. Kulaklığın ses ayarı ise sağ kulaklıkta bulunuyor. Bu düğmelerin konumu çok iyi hesaplandığını söyleyebiliriz. Dolaysıyla ayarlara ulaşmak oldukça kolay. Esnek bir yapıda olan çok yönlü mikrofon ise sol kulaklığın içine gizlenmiş durumda.Yaptığımız denemelerde burada yer alan mikrofonun beklentimizin altında olduğunu gördük. Sesli sohbet esnasında ortamdaki seslerin çok iyi filtrelenemediğine şahit olduk. Benzer bir durum kulaklığın ses kalitesinde de gördük. Thresher Ultimate, normal kullanımda oyuncuya ekstra bir heyecan katmıyor. Bas ve tizler yerinde, ama ekstra bir aksiyon yaşayamıyorsunuz.Tabi bu durum Dolby Surround Sound kapalı olduğu zaman için geçerli. Audio Hub üzerinde Dolby Surround Sound açık olduğunda,tam bir canavara dönüşüyor. Artık her şeyi çok daha iyi duyup hissedebiliyorsunuz. Örneğin silahın yeniden doldurulması sesi kulağınızda çınlıyor. Özellikle orta seslerde çok iyi bir performans sergileyen Razer, hiçbir şekilde ses kalitesini bozmuyor. 7.1 ses efektleri çok temiz verilebiliyor. Öyle ki oyun esnasında düşmanın size ne kadar yakın ve hangi pozisyonda atış ettiğini duyabiliyorsunuz.Dolby Surround Sound açık iken sesli sohbet çok daha güçlü. Arkadaşlarınızı çok daha net ve yüksek bir sesle duyabiliyorsunuz, ki bu da zaman zaman rahatsızlık verebiliyor.Ürünün en büyük eksikliği, ses ayarlarını manuel olarak ayarlayamamanız. Bir yazılım veya bir uygulama yardımı ile seste ince ayarları yapmayı çok isterdik., yüksek bir fiyata sahip. Dolaysıyla beklentiler de çok yüksek. Ürünün işçiliği ve malzeme kalitesi çok başarılı. Özellikle de kulak yastıkları inanılmaz rahat ve kesinlikle rahatsızlık vermiyor. Ses izolasyonunu da beğendiğimizi söylemeliyiz. Genel olarak ses kalitesi de ortalamanın çok üstünde. Fakat böyle bir üründe farklı ses opsiyonlarının olmasını çok isterdik. Bununla birlikte de, bir yazılım veya uygulama yardımı ile ses kalitesini isteğimize göre kişiselleştirilebilmek.