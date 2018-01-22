Razer Phone beklenenden önce çıkabilir

Adem Özdoğan

satış rakamları baz alındığında ne kadar başarılı oldu bilinmez fakat şimdideniçin önemli adımlar atılmaya başlanmış gibi görünüyor.Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta gerçekleşen’de boy gösteren firmalardan birisi de Razer’dı. Razer fuarda Project Linda ismini verdiği bir prototip ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı. Project Linda, temelde akıllı telefon ve’yi birleştirerek oyun severlere farklı bir deneyim sunmayı planlıyordu.Genel olarak sızdırdığı bilgilerin doğru çıkması ile ünlenen FrAndroid, Project Linda’nın Razer Phone 2 ile gerçeğe dönüşeceğini iddia etti. Bu iddianın ardından’su Min-Lian Tang, şahsi Twitter hesabından ilginç bir açıklamada bulundu. Tang takipçilerine “’nın gerçek bir ürün olmasını istiyorsanız, bunun için birşeyler yapabilirim” tarzında bir tweet attı.Öyle görünüyor ki, Project Linda ile eş zamanlı olarak yürütülen bir proje olabilir.’e göre, Razer oyun odaklı yeni telefonunu Eylül ayından önce serbest bırakacak.Sonrasında ise’ya odaklanarak, 2018 bitmeden bu prototipi de gerçek bir ürüne dönüştürecek. Bakalım bu iddiaların ne kadarı doğru çıkacak?