Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Adem Özdoğan

Razer, Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarına yönelik olarak ürettiği yeni gamepad’i Wolverine Ultimate ile yüksek oyun performansı vadediyor. Birçok oyuncuya göre Xbox One konsollarında kullanılan gamepad, şimdiye kadar tasarlanan en iyi gamepad’lerden bir tanesi. Yalnızca konsolda değil, PC’de de kullanabiliyorsunuz. Razer ise, yeni ürünü Wolverine Ultimate ile Xbox’ın resmi gamepad’ini egale ederek hakimiyeti ele geçirme düşüncesinde. Bunun için ciddi hamleleri söz konusu. İsterseniz detaylara birlikte bakalım…Razer Wolverine Ultimate’in kutusunu açtığımızda, bizi gamepad’de kullanabileceğimiz yedek tuşlar ve taşıma kılıfı karşılıyor. Kılıfın fermuarını açtığımızda da Ultimate gamepad’e merhaba diyoruz. Tabii bir de oldukça dayanıklı ve uzun USB bağlantı kablosu var.Ürünü ilk kez aldığınızda, hafifliği dikkatinizi çekecektir. Xbox One’ın Elite gamepad’i 348 gram ağırlığındayken Razer’ın bu ürünü ise 260 gram ağırlığında. Gamepad’i kavradığınızda, mat ve sizi rahatsız etmeyen plastik tasarımı fark ediyorsunuz. Tuşların konumlandırılma sistemi, Xbox oyuncularına yabancı gelmeyecektir. Ek olarak, analog çubukları ve yön tuşlarını kutudan çıkan yedekleriyle değiştirebiliyorsunuz. Hem de çok kolay, çünkü basit bir manyetik sistem bulunuyor. Böylece tuşları çıkarıp takabiliyorsunuz.Tabii ürünün hemen her yanını saran tuşları da dikkatlerden kaçacak gibi değil. Mesela ön alt tarafta da ses, mikrofon ve profil değiştirme gibi seçenekler yer alıyor.Razer, gamepad’i ellerinize aldığınızda neredeyse hemen her noktadan tuşlarla etkileşim kurabilmenize imkan sunmuş. Böylece özel tuş kombinasyonlarınızla oyunlardan daha fazla keyif almanız mümkün.Öncelikle, ürünün kablosuz olarak çalışmadığını, kablo bağlantısının şart olduğunu belirtelim. Ürünü konsola bağladıktan sonra ücretsiz olarak Razer Synapse for Xbox indirmenizi tavsiye ederiz. Ücretsiz uygulama sayesinde tuşlardan RGB aydınlatmaya kadar birçok ayarlamayı yapabilir, oluşturduğunuz özel profil dosyalarınızı kaydederek daha sonra farklı konsollarda da kullanabilirsiniz.Bu gamepad’in tuşlarının Xbox gamepad’ine kıyasla çok daha seri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da oyunlarda daha iyi sonuçlar alabilmenize yardımcı olacaktır. Özellikle de online oyunlarda. Gamepad’in kullanışlı ve hafif tasarımı sayesinde saatlerce oyunlarda yorulmadan yol alabilirsiniz. Örneğin Call of Duty WW2 gibi heyecanlı FPS oyunları bu gamepad ile çok farklı bir deneyim sunabiliyor.Gelelim Windows 10’lu PC tarafına. Bu gamepad ile Steam kütüphanenizdeki birçok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Razer Synapse for Xbox programını PC’nize de ücretsiz olarak indirebiliyor ve Xbox tarafında yaptığınız tüm düzenlemeleri kolayca burada da yapabiliyorsunuz.Gamepad’in tuşlarının çok seri olduğunu söylemiştim. Analog çubukları da gayet kullanışlı ve dediğim gibi, isterseniz kutudaki yedeklerle değişim yaparak daha rahat deneyimler yaşayabilirsiniz. Test olarak en çok oynadığım oyun ise, 2016 model Doom oldu ve bu denli hızlı bir oyunu Razer’ın bu yeni güzelliğiyle rahatlıkla oynayabildiğim için mutluyum.