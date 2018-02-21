RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!

UEFA Avrupa Ligi
son 32 turunda kendi sahasında Napoli
'yi ağırlayacak olan RB Leipzig
, rakip takımın hocası Maurizio Sarri
için ilginç bir jest yaptı.
Alman ekibi, 59 yaşındaki başarılı teknik adamın sigara içebilmesi için rakip takımın soyunma odasında özel bir kabin oluşturdu.
Saha kenarında sık sık sigara içerken görüntülenen Sarri'ye tanınan bu ayrıcalık, Avrupa basınında günün konusu oldu.
Şampiyonlar Ligi
'nde Beşiktaş
'ın lider bitirdiği grupta 3. sırada yer alan Leipzig, deplasmanda oynadığı ilk maçta Napoli'yi 3-1
yenerek tur için büyük avantaj yakalamıştı.
Erdinç Şahin