RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!

Erdinç Şahin

son 32 turunda kendi sahasında'yi ağırlayacak olan, rakip takımın hocasıiçin ilginç bir jest yaptı.Alman ekibi, 59 yaşındaki başarılı teknik adamın sigara içebilmesi için rakip takımın soyunma odasında özel bir kabin oluşturdu.Saha kenarında sık sık sigara içerken görüntülenen Sarri'ye tanınan bu ayrıcalık, Avrupa basınında günün konusu oldu.'nde'ın lider bitirdiği grupta 3. sırada yer alan Leipzig, deplasmanda oynadığı ilk maçta Napoli'yiyenerek tur için büyük avantaj yakalamıştı.