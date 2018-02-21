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RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahasında Napoli'yi konuk edecek olan RB Leipzig, rakip takımın hocası Maurizio Sarri için özel bir sigara kabini oluşturdu!

RB Leipzig'den Maurizio Sarri'ye ilginç jest!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kendi sahasında Napoli'yi ağırlayacak olan RB Leipzig, rakip takımın hocası Maurizio Sarri için ilginç bir jest yaptı.

Alman ekibi, 59 yaşındaki başarılı teknik adamın sigara içebilmesi için rakip takımın soyunma odasında özel bir kabin oluşturdu.

Saha kenarında sık sık sigara içerken görüntülenen Sarri'ye tanınan bu ayrıcalık, Avrupa basınında günün konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın lider bitirdiği grupta 3. sırada yer alan Leipzig, deplasmanda oynadığı ilk maçta Napoli'yi 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakalamıştı.


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