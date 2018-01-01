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RE-PIE ilk yılında bin dönüm yatırım yaptı

Portföy yönetim şirketi RE-PIE, 2017’de 1 milyon metrekare arazi yatırımı yaptı

RE-PIE ilk yılında bin dönüm yatırım yaptı
RE-PIE, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrimenkul yatırım fonları kurmak üzere lisans alan ilk portföy yönetim şirketi. RE-PIE, 2017’de 1 milyon metrekare arazi yatırımı yaptı. 7 emeklilik fonunun yatırım yaptığı Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, doğrudan ve dolaylı 220 bin yatırımcısının kaynaklarıyla ilk yılında bin dönüm stoğa erişti.
 

‘GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI DÜŞÜK RİSKLİ’


RE-PIE, bu başarısını yatırımcılarını davet ettiği Sanat Sergisi ve Kokteyli ile kutladı. RE-PIE Genel Müdürü Hasan Bayhan, “Gayrimenkulde 4.0 dönemini yaşıyoruz. Emeklilik hayatı için konut alıp, kiraya verme dönemi geride kaldı. Halk bireysel emeklilik sistemini sevdi ve güveniyor. BES’lerin gayrimenkul getirisine ulaşması için Gayrimenkul Yatırım Fonları en düşük risk ve en yüksek getiri sağlayabilecek araçlar” dedi. 
 
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