Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama

BETİS'E İMZA ATACAK

Erdinç Şahin

ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam ilan edileniçin İspanyol kulübüaçıklama geldi.Betis'in başkan yardımcısıkonusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim bu oyuncunun transferi olabilir. Şu aşamada buna böyle bakabiliriz bakabiliriz" dedi.Ozan Tufan'ın önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu artık İspanya'da forma giyecek ve Real Betis formasını terletecek.Bu arada, A takımla idmanlara çıkamadığı için transfer olana kadar U19 ekibinin teknik patronuyönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.