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Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Ozan Tufan'ın yeni takımı da belli oldu...

Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama
Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Ozan Tufan için İspanyol kulübü Real Betis'ten açıklama geldi.

Betis'in başkan yardımcısı Lopez Catalan, "Ozan Tufan konusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim bu oyuncunun transferi olabilir. Şu aşamada buna böyle bakabiliriz bakabiliriz" dedi.
 

BETİS'E İMZA ATACAK


Ozan Tufan'ın önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüne imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu artık İspanya'da forma giyecek ve Real Betis formasını terletecek.

Bu arada Ozan Tufan, A takımla idmanlara çıkamadığı için transfer olana kadar U19 ekibinin teknik patronu Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

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