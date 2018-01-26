Real Madrid - Anadolu Efes (Maç özeti)



REAL İLK YARIYI 9 SAYI ÖNDE TAMAMLADI



EFES EN SON GALİBİYETİNİ 2005'TE ALDI

Haber Merkezi

Temsilcimiz karşılaşmaya Zoran Dragic'in basketiyle başlasa da Causeur ve Campazzo ile basketler bulan Real Madrid, ilk 3 dakikalık bölümü 7-2 üstün geçti. Temsilcimiz Zoran Dragic ve Brock Motum'un basketleriyle 6:08 kala 7-7'yi yakaladı. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü de 9-11 önde geçmeyi başardı. Fakat Thompkins ve Jeffery Taylor ile üst üste üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip, son 3 dakikalık bölüme girilirken 15-11 ile tekrar üstünlüğü yakaladı. Son bölümde de temsilcimizin yaptığı üst üste hataları değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-14 önde kapattı.İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, Doncic ve Reyes'ten bulduğu sayılarla 6:41 kala skoru 28-18'e getirdi. Oyunda tekrar dengeyi kuran temsilcimiz, 3:36 kala skoru 30-26 yaptı. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran Real Madrid, ilk yarıyı 39-30 önde tamamladı.İlk yarıda Real Madrid adına7 sayıyla en skorer isim olurken Anadolu Efes'te deve7'şer sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.Real Madrid, üçüncü çeyreğe etkili başlayarak 8:43 kala skoru 43-30'a getirdi. Geri dönmeyi başaran temsilcimiz 4:53 kala skoru 45-38'e getirdi. Fakat son bölümde etkili olan Real Madrid, farkı 17 sayıya kadar çıkarmayı başardığı periyodu da 60-47 önde tamamladı.Real Madrid, son çeyreğe de etkili bir başlangıç yaptı ve 6:13 kala skoru 72-53'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de ev sahibinin 75-54'lük üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde oyunu ve skoru kontrol etmeyi başaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.Temsilcimiz, en son 2005'te galip geldiği Madrid deplasmanında bu sonuçla birlikte üst üste 11. yenilgisini almış oldu. EuroLeague'de de bu sezon 20. karşılaşmasına çıkan Anadolu Efes, 15. mağlubiyetini aldı.