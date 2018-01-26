Real Madrid - Anadolu Efes (Maç özeti)

Temsilcimiz karşılaşmaya Zoran Dragic'in basketiyle başlasa da Causeur ve Campazzo ile basketler bulan Real Madrid, ilk 3 dakikalık bölümü 7-2 üstün geçti. Temsilcimiz Zoran Dragic ve Brock Motum'un basketleriyle 6:08 kala 7-7'yi yakaladı. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü de 9-11 önde geçmeyi başardı. Fakat Thompkins ve Jeffery Taylor ile üst üste üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip, son 3 dakikalık bölüme girilirken 15-11 ile tekrar üstünlüğü yakaladı. Son bölümde de temsilcimizin yaptığı üst üste hataları değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-14 önde kapattı.
REAL İLK YARIYI 9 SAYI ÖNDE TAMAMLADI
İkinci çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, Doncic ve Reyes'ten bulduğu sayılarla 6:41 kala skoru 28-18'e getirdi. Oyunda tekrar dengeyi kuran temsilcimiz, 3:36 kala skoru 30-26 yaptı. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran Real Madrid, ilk yarıyı 39-30 önde tamamladı.
İlk yarıda Real Madrid adına Walter Tavares
7 sayıyla en skorer isim olurken Anadolu Efes'te de Errick McCollum
ve Zoran Dragic
7'şer sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.
EFES EN SON GALİBİYETİNİ 2005'TE ALDI
Real Madrid, üçüncü çeyreğe etkili başlayarak 8:43 kala skoru 43-30'a getirdi. Geri dönmeyi başaran temsilcimiz 4:53 kala skoru 45-38'e getirdi. Fakat son bölümde etkili olan Real Madrid, farkı 17 sayıya kadar çıkarmayı başardığı periyodu da 60-47 önde tamamladı.
Real Madrid, son çeyreğe de etkili bir başlangıç yaptı ve 6:13 kala skoru 72-53'e getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm de ev sahibinin 75-54'lük üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde oyunu ve skoru kontrol etmeyi başaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.
Temsilcimiz, en son 2005'te galip geldiği Madrid deplasmanında bu sonuçla birlikte üst üste 11. yenilgisini almış oldu. EuroLeague'de de bu sezon 20. karşılaşmasına çıkan Anadolu Efes, 15. mağlubiyetini aldı.
Haber Merkezi