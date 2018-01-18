La Liga
'da lider Barcelona
'nın 19 puan
gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid
'de Zinedine Zidane
depremi yaşanıyor.
Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca
gazetesinin bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız teknik adam sezon sonunda görevini bırakmaya hazırlanıyor.
Haberde başkan Florentino Perez
'in sürekli başarıyı arzulayan yönetim politikalarıyla artık baş edemediği belirtilen Zidane'ın sezon sonunda istifasını sunacağı belirtildi.
Real Madrid'de üçüncü yılını geçiren Zidane, geride kalan iki sezonda 2'si Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğu olmak üzere kulübe toplam 8 kupa kazandırmıştı.
Erdinç Şahin