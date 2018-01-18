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Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi

La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid, bugün ortaya atılan şok bir iddiayla sarsıldı. Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, teknik direktör Zinedine Zidane'ın sezon sonunda görevi bırakacağını yazdı.

Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi
La Liga'da lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi yaşanıyor.

Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız teknik adam sezon sonunda görevini bırakmaya hazırlanıyor.

Haberde başkan Florentino Perez'in sürekli başarıyı arzulayan yönetim politikalarıyla artık baş edemediği belirtilen Zidane'ın sezon sonunda istifasını sunacağı belirtildi.

Real Madrid'de üçüncü yılını geçiren Zidane, geride kalan iki sezonda 2'si Şampiyonlar Ligişampiyonluğu olmak üzere kulübe toplam 8 kupa kazandırmıştı.


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