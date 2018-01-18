Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi

Erdinç Şahin

'da lider'nıngerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan'dedepremi yaşanıyor.Kulübe yakınlığıyla bilinengazetesinin bugün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransız teknik adam sezon sonunda görevini bırakmaya hazırlanıyor.Haberde başkan'in sürekli başarıyı arzulayan yönetim politikalarıyla artık baş edemediği belirtilen Zidane'ın sezon sonunda istifasını sunacağı belirtildi.Real Madrid'de üçüncü yılını geçiren Zidane, geride kalan iki sezonda 2'sişampiyonluğu olmak üzere kulübe toplam 8 kupa kazandırmıştı.