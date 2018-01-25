Real Madrid'den David De Gea için rekor teklif!

BİR KALECİ İÇİN 100 MİLYON EURO

Erdinç Şahin

'da bu yıl şampiyonluk yarışına erken havlu atan'in'ın file bekçisiiçin tarihi bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.'ın performansından memnun olmayan ve bu yüzden bir süredir kaleci arayışında olan Madrid ekibi, son olarakiçin yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamamıştı.İspanyol basınındangazetesi ise bugün paylaştığı bir haberdeile kontratını 7 yıllığına uzatan Arrizabalaga'dan vazgeçen Real'in gelecek yaz De Gea için United'a tamteklif edeceğini yazdı.Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda De Gea, tarihin en pahalı kalecisi olacak.