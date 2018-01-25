Real Madrid'den David De Gea için rekor teklif!

La Liga
'da bu yıl şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid
'in Manchester United
'ın file bekçisi David De Gea
için tarihi bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Keylor Navas
'ın performansından memnun olmayan ve bu yüzden bir süredir kaleci arayışında olan Madrid ekibi, son olarak Kepa Arrizabalaga
için yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamamıştı.
BİR KALECİ İÇİN 100 MİLYON EURO
İspanyol basınından AS
gazetesi ise bugün paylaştığı bir haberde Athletic Bilbao
ile kontratını 7 yıllığına uzatan Arrizabalaga'dan vazgeçen Real'in gelecek yaz De Gea için United'a tam 100 milyon euro
teklif edeceğini yazdı.
Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda De Gea, tarihin en pahalı kalecisi olacak.
Erdinç Şahin