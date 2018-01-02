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Real Madrid'den yeni yılın ilk transferi: Rafa Mir

Transfer politikasını yıldız isimlerden genç futbolculara çeviren Real Madrid, 2018'in ilk imzasını attırmak üzere... İspanyol devinin hedefinde Valencia'nın genç hücum oyuncusu var.

Real Madrid'den yeni yılın ilk transferi: Rafa Mir
İspanyol futbolunun dev takımı Real Madrid, yeni transfer politikası doğrultusunda çalışmalara devam ediyor.

Bir dönem kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Real Madrid, son dönemde kadrosuna kattığı genç futbolculara bir yenisini daha eklemek istiyor.

Real Madrid yönetimi, Teknik Direktör Zinedine Zidane’ın raporu doğrultusunda Valencia’da forma giyen Rafael Mir’i transfer etmeye çalışıyor. Henüz 20 yaşında olan ve Valencia’nin B Takımı’nda forma giyen Rafael Mir için girişimlere başlayan Real Madrid, gol yollarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

Valencia B Takımı ile çıktığı 49 maçta 22 gole imza atan Rafael Mir, Zinedine Zidane’ın sezon başında da istediği isimler arasındaydı. O dönem Real Madrid’in teklifini kabul etmeyen Valencia, futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi üzerine ara transfer döneminde yolları ayırma kararı aldı. Real Madrid’in transferi birkaç gün içinde bitirmesi bekleniyor.

Özellikle bu sezon genç isimlere yönelen Real Madrid, sezon başında 19 yaşındaki Theo Hernández ve 20 yaşındaki Dani Ceballos gibi geleceği parlak futbolcuları kadrosuna dahil etmişti.

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