Real Madrid'den yeni yılın ilk transferi: Rafa Mir

Erdinç Şahin

futbolunun dev takımıyeni transfer politikası doğrultusunda çalışmalara devam ediyor.Bir dönem kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çekenson dönemde kadrosuna kattığı genç futbolculara bir yenisini daha eklemek istiyor.Real Madrid yönetimi,raporu doğrultusundatransfer etmeye çalışıyor. Henüz 20 yaşında olan ve Valencia’nin B Takımı’nda forma giyeniçin girişimlere başlayan, gol yollarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor.Valencia B Takımı ile çıktığı 49 maçta 22 gole imza atan’ın sezon başında da istediği isimler arasındaydı. O dönem Real Madrid’in teklifini kabul etmeyenfutbolcunun takımdan ayrılmak istemesi üzerine ara transfer döneminde yolları ayırma kararı aldı. Real Madrid’in transferi birkaç gün içinde bitirmesi bekleniyor.Özellikle bu sezon genç isimlere yönelen Real Madrid, sezon başında 19 yaşındakive 20 yaşındakigibi geleceği parlak futbolcuları kadrosuna dahil etmişti.