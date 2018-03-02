Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş (Canlı anlatım)

2.PERİYOT:
Oynanıyor...
1.PERİYOT:
Real Madrid 20 - 20 Fenerbahçe Doğuş
FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM
Fenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, son EuroLeague karşılaşmasında Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı ve mücadeleden 89-70 galip ayrıldı.
Bu maçta Jason Thompson 15 sayı, Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı. Sarı lacivertliler, Real Madrid karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek ve 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.
Fenerbahçe Doğuş’ta, Milano maçı öncesinde sakatlık yaşayan Luigi Datome takım idmanlarına başladı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.
Haber Merkezi