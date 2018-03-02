Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş (Canlı anlatım)



FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM

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Oynanıyor...Real Madrid 20 - 20 Fenerbahçe DoğuşFenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, son EuroLeague karşılaşmasında Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı ve mücadeleden 89-70 galip ayrıldı.Bu maçta Jason Thompson 15 sayı, Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı. Sarı lacivertliler, Real Madrid karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek ve 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.Fenerbahçe Doğuş’ta, Milano maçı öncesinde sakatlık yaşayan Luigi Datome takım idmanlarına başladı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.