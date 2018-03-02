Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş maç özeti

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı

03 Mart 2018, Cumartesi 01:22
Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş maç özeti
Fenerbahçe Doğuş, güçlü rakibi Real Madrid'i deplasmanda 86-83 mağlup etti.


4. PERİYOT: Real Madrid 83 - 86 Fenerbahçe Doğuş

3. PERİYOT: Real Madrid 65 - 68 Fenerbahçe Doğuş

​2.PERİYOT: Real Madrid 45 - 40 Fenerbahçe Doğuş

1.PERİYOT: Real Madrid 20 - 20 Fenerbahçe Doğuş


FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM 


Fenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, son EuroLeague karşılaşmasında Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı ve mücadeleden 89-70 galip ayrıldı.

Bu maçta Jason Thompson 15 sayı, Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı. Sarı lacivertliler, Real Madrid karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul’a dönecek ve 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Fenerbahçe Doğuş’ta, Milano maçı öncesinde sakatlık yaşayan Luigi Datome takım idmanlarına başladı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)

Bursaspor - Kayserispor (Maç özeti)
Wesley Sneijder'den açıklamalar

Wesley Sneijder'den açıklamalar
Quaresma'ya ağır ceza kapıda

Quaresma'ya ağır ceza kapıda
Jackson Martinez'in Çin macerası bitti

Jackson Martinez'in Çin macerası bitti
Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber (Kenan Sofuoğlu kimdir?)

Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber (Kenan Sofuoğlu kimdir?)
Quaresma, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Quaresma, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama

Zlatan Ibrahimovic'ten heyecanlandıran açıklama
Okan Buruk'un bir maçlık cezası onandı

Okan Buruk'un bir maçlık cezası onandı
‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Alisa Manyonok

‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Alisa Manyonok

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da
Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı

Ozan Tufan takımla çalışmalara başladı