Real Madrid - Liverpool maçı canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı... İspanyol devi Real Madrid'le İngiliz devi Liverpool Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetiyor
Real Madrid 0 - 0 Liverpool
45.DK: İlk yarı sona erdi
35.DK: Salah'ın sakatlığından birkaç dakika sonra Real Madrid'de de Carvajal sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti
28.DK: Liverpool'a şok! Muhammed Salah, Ramos'un darbesi sonrası sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan çıktı.
1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
İLK 11'LER
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.
SALAH ORUÇ TUTMAYACAK
Müslüman aleminin Ramazan ayını geçirdiği dönemde Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah dün olduğu gibi bugün de oruç tutmayacak. Normalde orucunu tutan Salah, bu kez final için bir istisnada bulunacak. Bu haberi, Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons açıkladı. Kiev’de bugün iftar, maçtan yaklaşık 45 dakika önce olacak.
6. RANDEVU
Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev’e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007’den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Liverpool, 2’sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.