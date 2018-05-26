Real Madrid - Liverpool maçı canlı anlatım

Real Madrid 0 - 0 Liverpool

45.DK: İlk yarı sona erdi

35.DK: Salah'ın sakatlığından birkaç dakika sonra Real Madrid'de de Carvajal sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti

28.DK: Liverpool'a şok! Muhammed Salah, Ramos'un darbesi sonrası sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan çıktı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

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İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.

SALAH ORUÇ TUTMAYACAK

Müslüman aleminin Ramazan ayını geçirdiği dönemde Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah dün olduğu gibi bugün de oruç tutmayacak. Normalde orucunu tutan Salah, bu kez final için bir istisnada bulunacak. Bu haberi, Liverpool fizyoterapisti Ruben Pons açıkladı. Kiev’de bugün iftar, maçtan yaklaşık 45 dakika önce olacak.

6. RANDEVU

Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak. Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005’ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak. Kiev’e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007’den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Liverpool, 2’sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.