Futbolseverler bu maça kilitlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Liverpool maçı heyecanı doruğa çıkarak. Dünyanın her yerinden sporseverler bu maçı izleyecek. Real Madrid 13. kez, Liverpool ise 6. kez kupayı evine götürme derdinde... Kaybedenin büyük bir üzüntü yaşayacağı maç TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Real Madrid Liverpool maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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DÜDÜK MAZIC'TE

Zorlu karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcıları ise yine vatandaşları Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Mazic bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 7 Avrupa mücadelesinde görev yaptı.

REAL MADRİD - LİVEPOOL

STAT: Kiev Olimpinsky

SAAT: 21.45

HAKEM: Milorad Mazic

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kross, Casemiro, Isco, Benzema, Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Salah, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Kloop

REAL MADRİD FİNALE NASIL GELDİ!

İspanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktı. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Juventus'u geçen real Madrid, yarı finalde ise Bayern Munih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

REAL MADRİD FİNALE NASIL GELDİ!

İspanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci sırada çıktı. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Juventus'u geçen real Madrid, yarı finalde ise Bayern Munih'i eleyerek adını finale yazdırdı.

MUHAMMED SALAH ORUÇ TUTMAYACAK

Liverpool'un fizyoterapistlerinden Ruben Pons, Salah'ın iki gün oruç tutmaya ara vereceğini duyurdu. Pons, "Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak, herhangi bir etkilenme olmayacak" ifadelerini kullandı.

ZIDANE TARİH YAZABİLİR

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak. 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Fransız çalıştırıcı, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı.

GÖZLER RONALDO VE SALAH'TA

Real Madrid ile Liverpool arasında 70 bin kişilik NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda oynanacak dev finalde gözler Cristiano Ronaldo ve Mohammed Salah'ın üzerinde olacak. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'nde oynanan 12 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah da bu sezon sergilediği performansla göz doldurdu. Takımıyla bu sezon 14 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Salah 11 gol, 4 asist ile Liverpool'a katkı sağladı.











