Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Real Madrid, Paris Saint Germain'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en önemli maçında Real Madrid ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya geldi

15 Şubat 2018, Perşembe 01:31
Real Madrid, Paris Saint Germain'i dağıttı
Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Real Madrid-Paris Saint Germain maçı nefesleri kesti.

Erken final olarak nitelendirilen karşılaşmanın ilk ayağında kazanan Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, Ronaldo (2) ve Marcelo'dan gelirken, Paris Saint Germain'in tek golü Neymar'dan geldi.


 

MAÇTAN DAKİKALAR


Neymar maçın 14. dakikasında Nacho'ya arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Real Madrid tribünleri büyük baskı uyguluyor. Santiago Bernabeu şokta! 33. dakikada Rabiot, PSG'yi Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti fakat top auta gitti.

45. dakikada Real Madrid, süperstarı Cristiano Ronaldo'nun penaltı'dan attığı golle skora eşitliği getirdi. 1-1.

Karşılaşmada ilk yarı atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarının ilk tehlikeli atağı deplasman ekibi Paris Saint Germain'den geldi.

49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat, kaleci Keylor Navas kurtarmayı başardı.



73. dakikada Presnel Kimpembe, altıpas üzerinden şansını denedi fakat top savunmadan geri geldi.

81. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yaptı fakat, PSG savunması topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Cristiano Ronaldo tekrar sahneye çıktı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio, zaman kaybetmeden ortasını açtı. Areola'nın topu uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı. Fırsatçılığını konuşturan Ronaldo, topu boş ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

86. dakikada Real Madrid, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.


İLK 11'LER


Real Madrid'in ilk 11'i: Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo

PSG'nin 11'i: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ergin Ataman'dan maç sonu açıklamalar

Ergin Ataman'dan maç sonu açıklamalar
Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

Obradovic: Anadolu Efes kazanmayı hak etti
2018-2019 sezonuna 'İbrahim Yazıcı' ismi talebi

2018-2019 sezonuna 'İbrahim Yazıcı' ismi talebi
2017 Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu

2017 Türkiye Futbol Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu
Bronz madalya aldı, ölüm tehditleri yağdı!

Bronz madalya aldı, ölüm tehditleri yağdı!
Ataman'a küfür sonrası anons!

Ataman'a küfür sonrası anons!
Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes (Maç özeti)

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes (Maç özeti)
Türkiye- Estonya maçı özeti

Türkiye- Estonya maçı özeti
Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı

Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı
Çaykur Rizesporlu Samudio: 'Ankaragücü maçıyla her şeyi normale döndüreceğiz'

Çaykur Rizesporlu Samudio: 'Ankaragücü maçıyla her şeyi normale döndüreceğiz'
Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Fenerbahçe maç programından şikayetçi