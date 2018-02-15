Real Madrid, Paris Saint Germain'i dağıttı

MAÇTAN DAKİKALAR



İLK 11'LER

İdil Janet Demiray

’ndamaçı nefesleri kesti.Erken final olarak nitelendirilen karşılaşmanın ilk ayağında kazanan Real Madrid oldu.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller,(2) ve'dan gelirken,'in tek golü'dan geldi.Neymar maçın 14. dakikasında Nacho'ya arkadan yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Real Madrid tribünleri büyük baskı uyguluyor. Santiago Bernabeu şokta! 33. dakikada Rabiot, PSG'yi Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.37. dakikada Cristiano Ronaldo ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti fakat top auta gitti.45. dakikada Real Madrid, süperstarı Cristiano Ronaldo'nun penaltı'dan attığı golle skora eşitliği getirdi. 1-1.Karşılaşmada ilk yarı atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İkinci yarının ilk tehlikeli atağı deplasman ekibi Paris Saint Germain'den geldi.49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat, kaleci Keylor Navas kurtarmayı başardı.73. dakikada Presnel Kimpembe, altıpas üzerinden şansını denedi fakat top savunmadan geri geldi.81. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Toni Kroos ceza sahasına ortasını yaptı fakat, PSG savunması topu uzaklaştırdı.83. dakikada Cristiano Ronaldo tekrar sahneye çıktı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio, zaman kaybetmeden ortasını açtı. Areola'nın topu uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı. Fırsatçılığını konuşturan Ronaldo, topu boş ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.86. dakikada Real Madrid, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano RonaldoAreola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar