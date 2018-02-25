Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi

ALTERNATİFLER BELLİ

Erdinç Şahin

’nın bir hayli arkasında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Kadrosunu bir orta saha ve bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Eflatun-Beyazlılar, bu doğrultuda’in golcü futbolcusu’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’yı listesine aldı. Teknik direktör’ın isteği doğrultusunda iki futbolcu için de nabız yoklamaya başlayan Los Galacticos, kesenin ağzını da açtı.formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol, 4 asistlik performans sergileyen Lewandowski için 140 milyon Euro (652 milyon TL) gibi astronomik bir rakamı gözden çıkaran İspanyol devi, Pogba için ise 130 milyon Euro’luk (606 milyon TL) bir bütçe ayırdı. Madrid ekibi,için istediği yanıtı alamazsa, rotayıile bu sezon harikalar yaratanveperformansıyla herkesi kendine hayran bırakan Kevin de Bruyne’a çevirecek.