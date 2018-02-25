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Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Robert Lewandowski ve Paul Pogba gibi yıldızları gözüne kestiren Los Galacticos, 270 milyon Euro’yu (1 milyar 259 milyon TL) gözden çıkardı.

Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi
İspanya La Liga’da ezeli rakibi Barcelona’nın bir hayli arkasında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Kadrosunu bir orta saha ve bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Eflatun-Beyazlılar, bu doğrultuda Bayern Münih’in golcü futbolcusu Robert Lewandowski ve Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’yı listesine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın isteği doğrultusunda iki futbolcu için de nabız yoklamaya başlayan Los Galacticos, kesenin ağzını da açtı.
 

ALTERNATİFLER BELLİ


Bayern Münih formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol, 4 asistlik performans sergileyen Lewandowski için 140 milyon Euro (652 milyon TL) gibi astronomik bir rakamı gözden çıkaran İspanyol devi, Pogba için ise 130 milyon Euro’luk (606 milyon TL) bir bütçe ayırdı. Madrid ekibi, Lewandowski ve Pogba için istediği yanıtı alamazsa, rotayı Tottenham ile bu sezon harikalar yaratan Harry Kane ve Manchester City’deki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Kevin de Bruyne’a çevirecek.


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