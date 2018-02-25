Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi

İspanya La Liga’da ezeli rakibi Barcelona
’nın bir hayli arkasında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Kadrosunu bir orta saha ve bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Eflatun-Beyazlılar, bu doğrultuda Bayern Münih
’in golcü futbolcusu Robert Lewandowski ve Manchester United
’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’yı listesine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane
’ın isteği doğrultusunda iki futbolcu için de nabız yoklamaya başlayan Los Galacticos, kesenin ağzını da açtı.
ALTERNATİFLER BELLİ
Bayern Münih
formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol, 4 asistlik performans sergileyen Lewandowski için 140 milyon Euro (652 milyon TL) gibi astronomik bir rakamı gözden çıkaran İspanyol devi, Pogba için ise 130 milyon Euro’luk (606 milyon TL) bir bütçe ayırdı. Madrid ekibi, Lewandowski ve Pogba
için istediği yanıtı alamazsa, rotayı Tottenham
ile bu sezon harikalar yaratan Harry Kane
ve Manchester City’deki
performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Kevin de Bruyne’a çevirecek.
Erdinç Şahin