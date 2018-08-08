Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile İtalyan ekibi Roma karşılaştı.

Real Madrid, 2. dakikada Marco Asensio ile 15. dakikada Gareth Bale'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golünü 83. dakikada Kevin Strootman kaydetti.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.