Real Madrid - Villarreal (Maç özeti)



ENES ÜNAL 76. DAKİKADA OYUNA GİRDİ



REAL'İN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, evinde Villarreal'i konuk etti. Eflatun-Beyazlı takım, birçok pozisyondan faydalanamadığı karşılaşmada rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.Sarı Denizaltılar'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Yedekler arasında yer alan milli futbolcumuz Enes Ünal ise 76. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna dahil oldu.Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 haftaya çıkan Real Madrid 32 puanda kaldı. Dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde eden ve ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Villarreal ise 31 puana yükseldi.