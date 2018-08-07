Takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Kovacic, geleceği netleşinceye dek antrenmanları boykot etme kararı aldı.

Son antrenmana çıkmayan Kovacic, yönetim ve teknik direktör Lopetegui'ye bir kez daha, düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmesine izin vermeleri çağrısında bulundu.

Kovacic ile birçok Premier Lig kulübünün yanısıra Inter ve Milan gibi ekipler de ilgileniyor.

Bununla birlikte Real yönetimi, orta sahada çok önemli bir alternatif olarak gördüğü Hırvat oyuncunun ayrılmasını istemiyor. (Bein Sports)