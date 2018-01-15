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Real Sociedad-Barcelona maç sonucu: 2-4

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Katalan ekibi 2. yarıda maçta fırtına gibi esti ve dünyaca ünlü yıldız Messi'nin önderliğinde maçı 4-2 kazanmasını bildi

Real Sociedad-Barcelona maç sonucu: 2-4
İspanya La Liga'nın 19. haftasında liderlik yarışında zirvede puan farkını açan Barcelona, ligde kalma potasında kabus görmek istemeyen Real Sociedad'ın konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve 11. dakikada Willian Jose ile 34. dakikada Juanmi'nin golleri ile skor bir anda 2-0'a geldi. Barcelona adına ise 39. dakikada Brezilyalı Paulinho sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Katalanlar büyük bir şok yaşarken kimse 2. yarıda bir fırtınanın kopabileceğine ihtimal vermiyordu.


MESSİ ŞOV YAPTI


Barcelona dünyaca ünlü yıldızı Messi'nin önderliğinde rakibi Sociedad'ı atak üstüne atağa boğdu.

Bu ataklar sonuçsuz kalmadı. 50'de ve 71'de Luis Suarez skoru 3-2'ye getirdi. Maçta ilk kez Barcelona öne geçti. Son sözü söylemek için kazanılan serbest vuruşta topun başına Arjantinli Messi geçti. Yıldız futbolcunun şutunda rakip kaleci Rulli yerinden bile kımıldayamadı ve maçın skorunu Messi belirledi.

Lionel Messi, Barcelona formasıyla 366 gole ulaştı ve Gerd Müller'i geçerek 5 büyük lig tarihinde tek takımla en fazla gol atan futbolcu oldu.

Alınan bu sonuçla Barcelona puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 23 puanda kaldı.
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