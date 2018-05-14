Reçel kavanozu silah sayıldı

İstanbul'da ikisi de dul olan güvenlik görevlisi Selim K. ile Yasemin B. ilişki yaşamaya başladı ve bir süre sonra evlilik planı yaptı. Yasemin B., bu nedenle Bayrampaşa'daki evinden sevgilisinin Esenler'deki evine taşındı. İlişki kısa sürdü, ikili evlilikten vazgeçti. Yasemin B. evden ayrılırken eşyalarını almak istedi. Selim K. parası karşılığında bulaşık makinesini kendisine bırakmasını talep edince ikisi arasında tartışma çıktı. Yasemin B. "Ben ölmüş kocamın parasını sana yedirmem" diyerek masadaki reçel kavanozunu Selim K.'nin kafasına vurdu. Adamın kafasında şişlik oluştu. İhbar üzerine eve gelen polis, çifti karakola götürdü.

CAM KAVANOZ SİLAH SAYILDI

Yasemin B., hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan dava açan cumhuriyet savcısı, masa fırlatmayı ve cam kavanozu silah saydı. Kadının 1.5 yıl hapisle yargılanması için hazırlandı. Yasemin B. ifadesinde, "Bana küfretti. Elindeki çatalı fırlattı. Sinirlenerek masayı kaldırdım. Kavanozu kafasına vurmadım" dedi. Duruşmada ifade vermeyi reddeden Selim K., davaya bakan kadın hâkimin tarafsız olamayacağını ileri sürerek "reddi hâkim" talebinde bulundu.