Recep Akdağ'dan flaş açıklama



KOMİSYON ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan cinsel istismar açıklaması

Haber Merkezi

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklamalarda bulundu.Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlarla mutabıkız. Hangisi ne kadar ağırlaştırılacak üzerinde çalıştığımız bir konu ayrıca Aile ve Milli Eğitim Bahakanlığı riskli grupların eğitimini yoğunlaştıracak.İstismara uğrayan çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesi için ciddi kurallar getirilecek. Komisyon çarşamba günü bir araya gelecek. ​Veri toplamak için özel bir ekip oluşturuldu.