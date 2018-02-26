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Recep Akdağ'dan flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: (Çocuğa cinsel istismar) Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlarla mutabıkız. Hangisi ne kadar ağırlaştırılacak üzerinde çalıştığımız bir konu 

26 Şubat 2018, Pazartesi 21:12
Recep Akdağ'dan flaş açıklama
Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklamalarda bulundu.


KOMİSYON ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEK


Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda bakan arkadaşlarla mutabıkız. Hangisi ne kadar ağırlaştırılacak üzerinde çalıştığımız bir konu ayrıca Aile ve Milli Eğitim Bahakanlığı riskli grupların eğitimini yoğunlaştıracak.

İstismara uğrayan çocuğun ve ailenin ifşa edilmemesi için ciddi kurallar getirilecek. Komisyon çarşamba günü bir araya gelecek. ​Veri toplamak için özel bir ekip oluşturuldu.

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