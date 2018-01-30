Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

SIRADA ÇORUM VAR

AK Parti, kasım ayında 7 belediye başkanının istifasını istiyor iddiası

Erdinç Şahin

‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardındanbelediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismive çeşitli yolsuzluklarla anılanistifasını istedi. İddiaya göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.