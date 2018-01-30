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Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi. Son dakika iddiasına göre adı Çorum’un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istendi.

30 Ocak 2018, Salı 09:30
Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.
 

SIRADA ÇORUM VAR


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismi FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istedi. İddiaya göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.



Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.

Sözcü

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