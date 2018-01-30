Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifası istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara
belediye başkanlarının istifalarını istemişti. İstifaya zorlananlar kervanına, iddiaya göre yeni bir isim daha eklendi.
SIRADA ÇORUM VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismi FETÖ
ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün
istifasını istedi. İddiaya göre, istifanın bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.
Sözcü
AK Parti, kasım ayında 7 belediye başkanının istifasını istiyor iddiası
Erdinç Şahin