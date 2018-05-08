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Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 çağrısı: Yüreğiniz yetiyorsa buyrun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıf Haftası töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermenistan'a çağrıda bulunarak, "Yüreğiniz yetiyorsa buyurun, arşivlerimizi açıyoruz" dedi.

08 Mayıs 2018, Salı 15:18
Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 çağrısı: Yüreğiniz yetiyorsa buyrun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreninde konuşuyor.
 

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:


Ecdad mirasına, bilhassa da vakıf eserlerine yönelik hınç kültürünün altında yatan sebep ise ideolojik bağnazlıktır. Aynı çevreler bu mirasın kati bir tasfiyeye tabi tutulması gerektiğine inanmışlardır. Arapça ezanı yobazlık emaresi olarak görenler camileri de ihtiyaç fazlası bahanesiyle satışa çıkarmışlardır. Okkası 3 kuruşa satılan Osmanlı arşivleri de nasibini almıştır.

Yurt dışı seyahatlerimiz bize tek parti zihniyetinin ülkemize verdiği zararların boyutlarını gösteriyor. Milleti baskıyla dönüştürmeyi hedefleyen bu anlayışın milli bünyemize verdiği tahribatı daha iyi anlıyoruz.
 

"SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI"


Bugün TSK'nın arşivleri tamanen incelemeye hazırdır. Cumhurbaşkanlığı arşivleri de. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun, arşivlerimizi açıyoruz.  Bunlar sadece dünyadaki diasporaları ile birlikte Türkiye'yi karalamadan başka bir şey yapmıyor. Para da bol. Parayı da harcıyorlar. Türkiye'yi güya suçlu durumuna getirmek istiyorlar, getiremeyeceksiniz. Çünkü, biz haklıyız.


 

"YENİ DÖNEMDE EN BÜYÜK HEDEFİMİZ..."


Başka toplumlar olmayan tarihlerinden efsaneler üretip çocuklarını bunların etrafında toplarken biz varolan hazinelerimizi kullanamıyoruz.

Yeni dönemde en büyük hedefimiz böyle bir şuuru aşılayacak eğitim sistemimizin altyapısını hazırlamaktır. Her hususta atmamız gereken çok adım var. Yerli ve milli anlayış kültür sanatta da idealimiz olmalı.
 

 



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