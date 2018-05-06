Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Recep Topal'dan bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, bronz madalya kazandı

Recep Topal'dan bronz madalya
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun son gününde Recep, bronz madalya maçında Belaruslu Niurhun Skrabin ile karşılaştı.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakada milli güreşçi, Belaruslu rakibi karşısında 6-2 öne geçti. Skrabin'in son bölümde aldığı puanlarla müsabaka 6-6 bitti.

BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU


Recep, 4 puanlık oyun yaptığı için bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi, elemelerde Ermeni Garik Barseghyan'ı sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Bulgar Vladimir Vladimirov Dubov'u 15-10 yenmişti.
Recep, Rus Gadzhimurad Rashidov ile yaptığı yarı final müsabakasını ise kaybetmişti.

Bu kiloda altın madalyayı ev sahibi Rusya'dan Rashidov kazanırken, Gürcü Beka Lomtadze gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Rumen Ivan Guidea elde etti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Aykut Kocaman'dan istifa sinyali
Ümit Özat'tan istifa kararı

Ümit Özat'tan istifa kararı
Gençlerbirliği - Antalyaspor maç özeti

Gençlerbirliği - Antalyaspor maç özeti
Volkan Demirel taraftarlara sitem etti

Volkan Demirel taraftarlara sitem etti
Sow gözyaşlarına hakim olamadı

Sow gözyaşlarına hakim olamadı
Akhisarspor - Galatasaray canlı anlatım

Akhisarspor - Galatasaray canlı anlatım
CANLI YAYIN! Galatasaray Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle

CANLI YAYIN! Galatasaray Akhisarspor maçı canlı ve şifresiz izle
Fenerbahçe Bursaspor maçı özeti

Fenerbahçe Bursaspor maçı özeti
[CANLI İZLE]: Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: beIN Sports şifresiz izle! 

[CANLI İZLE]: Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı izle: beIN Sports şifresiz izle! 
Rizespor'a şiveli kutlama

Rizespor'a şiveli kutlama
Göztepe, Avrupa için sahaya çıkıyor

Göztepe, Avrupa için sahaya çıkıyor