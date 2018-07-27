Daha önce görülmemiş engelleri aşmaya çalışacak birbirinden hızlı 24 yarışmacı parkurun en iyisi olmak için ter dökecek. 5 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun Açık Otoparkı’nda gerçekleştirilecek etkinliğin drift kralı 23 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenecek.

RED BULL CAR PARK DRIFT'E ÜCRETSİZ KAYIT İMKANI

Dünya Finali'nde Türkiye’yi temsil edecek. Aksiyon tutkunlarının heyecanla beklediği etkinliği yerinde izlemek ve co-pilot deneyimi yaşamak isteyenler www.redbull.com/cpd adresinden ücretsiz kayıt olabiliyor.

Red Bull Car Park Drift’te final zamanı geldi. 5 Ağustos Pazar Günü saat 14.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nun Açık Otoparkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte 24 pilot, güçlü otomobilleriyle Türkiye’nin drift kralı olmak için mücadele edecek.

DÜNYA FİNALİ BEYRUT'TA DÜZENLENECEK

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Aksiyon tutkunlarının heyecanla beklediği etkinliği şampiyon bitiren Türkiye drift kralı, 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Red Bull Car Park Drift’te driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull.com/cpd adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.