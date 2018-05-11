Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!
Rockstar Games açık dünya temalı oyunlar söz konusu olduğunda gerçekten başarılı bir stüdyo. Sanırım bunu tartışmaya gerek yok. Keza GTA gibi bir seriyi oyun sektörüne kazandıran yapımcı stüdyo için söylenecek pek bir söz olmasa gerek
Rockstar, ikinci oyunun ilk oyuna nazaran daha kaliteli olmasını istiyormuş. Nitekim bu doğrultuda Take Two bünyesindeki diğer stüdyolardan da yardım alınmış. 2013 yılında yeni nesil konsollar çıkınca oyun üzerinde geliştirmelere gidilmiş. Yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar zorlama isteği, Red Dead Redemption 2’nin çıkış sürecini de geciktirmiş.
Sonuç olarak 8 yıllık bir geliştirme aşamasından sonra raflardaki yerini alacak olan bir yapımla karşı karşıyayız. Günümüzdeki pek çok yapım için 2 ya da 3 yıllık geliştirme planı hazırlandığını hesaba katarsak, RDR 2’nin bu anlamda önemli bir yapım olduğunu savunabiliriz. Bakalım 8 yıllık emeğin sonucunda nasıl bir yapım ortaya çıkacak.
Red Dead Redemption 2, 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak.