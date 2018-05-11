Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!

Hatırlanacağı üzere, 2010 yılında’u satışa sunmuştu. Yapımcı ekip, oyuna gelen olumlu tepkiler üzerine 2010 yılı içerisinde devam oyununun kararını da vermiş. Üstelik bu karar hemen hayata geçirilmiş veiçin çalışmalara başlanmış., ikinci oyunun ilk oyuna nazaran daha kaliteli olmasını istiyormuş. Nitekim bu doğrultudabünyesindeki diğer stüdyolardan da yardım alınmış. 2013 yılında yeni nesil konsollar çıkınca oyun üzerinde geliştirmelere gidilmiş. Yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar zorlama isteği,’nin çıkış sürecini de geciktirmiş.Sonuç olarak 8 yıllık bir geliştirme aşamasından sonra raflardaki yerini alacak olan bir yapımla karşı karşıyayız. Günümüzdeki pek çok yapım için 2 ya da 3 yıllık geliştirme planı hazırlandığını hesaba katarsak,’nin bu anlamda önemli bir yapım olduğunu savunabiliriz. Bakalım 8 yıllık emeğin sonucunda nasıl bir yapım ortaya çıkacak., 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak.