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Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!

Rockstar Games açık dünya temalı oyunlar söz konusu olduğunda gerçekten başarılı bir stüdyo. Sanırım bunu tartışmaya gerek yok. Keza GTA gibi bir seriyi oyun sektörüne kazandıran yapımcı stüdyo için söylenecek pek bir söz olmasa gerek

Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!
Hatırlanacağı üzere Rockstar, 2010 yılında Red Dead Redemption’u satışa sunmuştu. Yapımcı ekip, oyuna gelen olumlu tepkiler üzerine 2010 yılı içerisinde devam oyununun kararını da vermiş. Üstelik bu karar hemen hayata geçirilmiş ve Red Dead Redemption 2 için çalışmalara başlanmış.

Rockstar, ikinci oyunun ilk oyuna nazaran daha kaliteli olmasını istiyormuş. Nitekim bu doğrultuda Take Two bünyesindeki diğer stüdyolardan da yardım alınmış. 2013 yılında yeni nesil konsollar çıkınca oyun üzerinde geliştirmelere gidilmiş. Yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar zorlama isteği, Red Dead Redemption 2’nin çıkış sürecini de geciktirmiş.

Sonuç olarak 8 yıllık bir geliştirme aşamasından sonra raflardaki yerini alacak olan bir yapımla karşı karşıyayız. Günümüzdeki pek çok yapım için 2 ya da 3 yıllık geliştirme planı hazırlandığını hesaba katarsak, RDR 2’nin bu anlamda önemli bir yapım olduğunu savunabiliriz. Bakalım 8 yıllık emeğin sonucunda nasıl bir yapım ortaya çıkacak.

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak.
 

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