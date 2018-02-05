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Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Red Dead Redemption 2 için çıkış tarihi sonunda belli oldu. İlk Red Dead Redemption oyunu dinamikleri ve atmosferi ile oyun severlerden olumlu eleştiriler almıştı. GTA tarzında bir vahşi batı oyunu olarak lanse edilen yapım, PS3 ve Xbox 360’a özel olarak satışa sunulmuştu. Oldukça başarılı bir satış grafiği ortaya koyan yapımın devam oyunu ise biraz gecikti

Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?
Normal şartlar altında Red Dead Redemption 2’nin geçtiğimiz yıl  raflardaki yerini alması gerekiyordu. Keza oyunun geliştirildiğine dair ilk detaylar 2014’ün sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. Fakat Rockstar geliştirme sürecinde pek de aceleci davranmadı. 2017’de çıkması beklenen oyun neredeyse 2018’in sonunda raflardaki yerini alacak.

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamada Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi 26 Ekim olarak lanse edildi. Ayrıca yapımsı stüdyo tarafından yapılan yazılı açıklamada, geç kalınmış çıkış tarihi için de özür dilendi.

Rockstar yetkilileri, normalde Red Dead Redemption 2 için daha yakın bir çıkış tarihi planladıklarını fakat yapım aşamasında karşılaşılan sorunlardan ötürü geliştirme sürecinin uzadığını belirttiler.
Sonuç olarak RDR 2, PS4 ve Xbox One için 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Oyunun PC için gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Hatırlanacağı üzere ilk oyun da sadece konsollara özel olarak satışa sunulmuştu.


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