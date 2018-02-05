Red Dead Redemption 2 ne zaman çıkacak?

Adem Özdoğan

Normal şartlar altında’nin geçtiğimiz yıl raflardaki yerini alması gerekiyordu. Keza oyunun geliştirildiğine dair ilk detaylar 2014’ün sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. Fakatgeliştirme sürecinde pek de aceleci davranmadı. 2017’de çıkması beklenen oyun neredeyse 2018’in sonunda raflardaki yerini alacak.Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamada26 Ekim olarak lanse edildi. Ayrıca yapımsı stüdyo tarafından yapılan yazılı açıklamada, geç kalınmış çıkış tarihi için de özür dilendi.Rockstar yetkilileri, normaldeiçin daha yakın bir çıkış tarihi planladıklarını fakat yapım aşamasında karşılaşılan sorunlardan ötürü geliştirme sürecinin uzadığını belirttiler.Sonuç olarak, PS4 ve Xbox One için 26 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Oyununiçin gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Hatırlanacağı üzere ilk oyun da sadece konsollara özel olarak satışa sunulmuştu.