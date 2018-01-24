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RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi

Üst seviye kameralarıyla tanınan RED'in Hydrogen One adını verdiği üst seviye akıllı telefonu Hydrogen One için çıkış tarihi geldi. İHydrogen One için ön siparişlerin Nisan ayı içerisinde başlaması ve resmi çıkışın ise yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor

RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi
Ürettiği yüksek fiyat segmentli dijital kameralar ile bilinen RED akıllı telefon modeli ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

RED, mobil pazara adım atacağı Hydrogen One holografik akıllı telefonuyla oldukça iddialı.

Hydrogen One’ın en önemli özelliğiyse şu anda başka hiçbir akıllı telefonda bulunmayan holografik ekranla birlikte gelecek olması. 


STEREO SESLERİ ÇOK BOYUTLU SESE DÖNÜŞTÜRÜYOR


Yeni patent başvurusu ile birlikte RED, 8K çözünürlüğüne kadar video çekebilen bir telefon kamerası geliştirmek istiyor.

1.595 dolar fiyat etiketine sahip olacak telefonun sahip olmasına kesin gözüyle bakılan diğer önemli özelliklerinden ikisi de 5.7 inç boyutundaki ekranı ve stereo sesleri çok boyutlu sese dönüştürecek bir algoritmaya sahip olması.


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