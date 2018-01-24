RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi



STEREO SESLERİ ÇOK BOYUTLU SESE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Can Hakman

Ürettiği yüksek fiyat segmentli dijital kameralar ile bilinenakıllı telefon modeli ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor., mobil pazara adım atacağıholografik akıllı telefonuyla oldukça iddialı.Hydrogen One’ın en önemli özelliğiyse şu anda başka hiçbir akıllı telefonda bulunmayan holografik ekranla birlikte gelecek olması.Yeni patent başvurusu ile birlikteçözünürlüğüne kadar video çekebilen bir telefon kamerası geliştirmek istiyor.1.595 dolar fiyat etiketine sahip olacak telefonun sahip olmasına kesin gözüyle bakılan diğer önemli özelliklerinden ikisi de 5.7 inç boyutundaki ekranı ve stereo sesleri çok boyutlu sese dönüştürecek bir algoritmaya sahip olması.