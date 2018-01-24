RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi

Ürettiği yüksek fiyat segmentli dijital kameralar ile bilinen RED
akıllı telefon modeli ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
RED
, mobil pazara adım atacağı Hydrogen One
holografik akıllı telefonuyla oldukça iddialı.
Hydrogen One’ın en önemli özelliğiyse şu anda başka hiçbir akıllı telefonda bulunmayan holografik ekranla birlikte gelecek olması.
STEREO SESLERİ ÇOK BOYUTLU SESE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Yeni patent başvurusu ile birlikte RED
, 8K
çözünürlüğüne kadar video çekebilen bir telefon kamerası geliştirmek istiyor.
1.595 dolar fiyat etiketine sahip olacak telefonun sahip olmasına kesin gözüyle bakılan diğer önemli özelliklerinden ikisi de 5.7 inç boyutundaki ekranı ve stereo sesleri çok boyutlu sese dönüştürecek bir algoritmaya sahip olması.
Can Hakman