RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi

Üst seviye kameralarıyla tanınan RED'in Hydrogen One adını verdiği üst seviye akıllı telefonu Hydrogen One için çıkış tarihi geldi. İHydrogen One için ön siparişlerin Nisan ayı içerisinde başlaması ve resmi çıkışın ise yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor