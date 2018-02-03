Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın bölüm başına alacakları para dudak uçaklattı!

2003'ten beri bölüm başına alınan en yüksek ücret olan 1 milyon dolar, ilk olarak 'Friends'
dizisinin 6 karakterini oluşturan ekibe verilmişti.
Daha sonra 'The Big Bang Theory'
oyuncularından Kale Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons da 1 milyon dolar alarak, bu rekora eşlik etmişti.
Şimdi ise müzikleri, hikâyesi ve manzara sahneleriyle beğeni toplayan Big Little Lies dizisinde Reese Witherspoon
ve Nicole Kidman'a
1 milyon dolar verilecek.
Öte yandan Oscar Ödüllü oyuncu Meryl Streep
, 2019'da çekilmeye başlanacak olan dizide ana karakterlerden biri olan 'Perry'nin
annesini canlandıracak. (Habertürk)
Elif Bayram