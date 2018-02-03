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Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın bölüm başına alacakları para dudak uçaklattı!

Big Little Lies, gelecek yıl ikinci sezonuyla ekranlara dönecek. Dizinin yapımcılığını da üstlenen Oscar Ödüllü aktrisler Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın, bölüm başına 1 milyon dolar alacağı açıklandı

03 Şubat 2018, Cumartesi 15:08
Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın bölüm başına alacakları para dudak uçaklattı!
2003'ten beri bölüm başına alınan en yüksek ücret olan 1 milyon dolar, ilk olarak 'Friends' dizisinin 6 karakterini oluşturan ekibe verilmişti.

Daha sonra 'The Big Bang Theory' oyuncularından Kale Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons da 1 milyon dolar alarak, bu rekora eşlik etmişti.

Şimdi ise müzikleri, hikâyesi ve manzara sahneleriyle beğeni toplayan Big Little Lies dizisinde Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'a 1 milyon dolar  verilecek.

Öte yandan Oscar Ödüllü oyuncu Meryl Streep, 2019'da çekilmeye başlanacak olan dizide ana karakterlerden biri olan 'Perry'nin annesini canlandıracak. (Habertürk)


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