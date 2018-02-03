Reese Witherspoon ve Nicole Kidman'ın bölüm başına alacakları para dudak uçaklattı!

Elif Bayram

2003'ten beri bölüm başına alınan en yüksek ücret olan 1 milyon dolar, ilk olarakdizisinin 6 karakterini oluşturan ekibe verilmişti.Daha sonraoyuncularından Kale Cuoco, Johnny Galecki ve Jim Parsons da 1 milyon dolar alarak, bu rekora eşlik etmişti.Şimdi ise müzikleri, hikâyesi ve manzara sahneleriyle beğeni toplayan Big Little Lies dizisindeve1 milyon dolar verilecek.Öte yandan Oscar Ödüllü oyuncu, 2019'da çekilmeye başlanacak olan dizide ana karakterlerden biri olanannesini canlandıracak. (Habertürk)