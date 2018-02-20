Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açılacak

6 KAPI İSRAİL KONTROLÜNDE

Mehmet Nuri Turan

Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı yarından itibaren 4 gün süreyle açacağı belirtildi.Mısır yönetiminden kapının açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.Mısır tarafında yaklaşık 10 gündür mahsur kalan 69 kişinin geçişi için dün kapı kısa süreliğine açılmıştı.Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah sınır kapısını neredeyse tamamen kapalı tutuyor.AA