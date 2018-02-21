Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açıldı

Serap Belovacıklı

Mısır makamları, İsrail ambargosu altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü açtı.Mısır makamlarının istisnai durumlar için geçici süreyle açtığı kapıda uzun kuyruklar oluştu. Yüzlerce insanın akın ettiği kapıdan ilk etapta otobüslerle geçişler yapıldı.Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada, Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı 4 gün süreyle açacağı bildirilmişti.Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.