Refah Sınır Kapısı Ramazan boyu açık olacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze şeridindeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin Ramazan boyunca devam etmesi için ilgili yerlere gerekli talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

Mısır’ın Sina Yarımadasında saldırıların çoğalması ile birlikte Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı’nı sürekli kapalı tutması nedeniyle Filistinliler yurt dışında tedavi olamıyor.