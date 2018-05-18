Refah Sınır Kapısı Ramazan boyu açık olacak

İsrail ablukası altındaki Gazze şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın uzun zamandır kapalı tutulmasının ardından Ramazan boyu açılacağı belirtildi.

18 Mayıs 2018, Cuma 11:50
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze şeridindeki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek adına Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin Ramazan boyunca devam etmesi için ilgili yerlere gerekli talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

 Mısır’ın Sina Yarımadasında saldırıların çoğalması ile birlikte Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı’nı sürekli kapalı tutması nedeniyle Filistinliler yurt dışında tedavi olamıyor.

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