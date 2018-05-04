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Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) düzenlenen kahvaltılı toplantıda, öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik eden lise öğretmenleri bir araya geldi

04 Mayıs 2018, Cuma 11:18
Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi
Programa Rektör Prof.Dr. Murat Türk başta olmak üzere rektör yardımcıları Prof.Dr. Sabri Ulukanlı, Prof.Dr. Ali İhsan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’te katıldı. Konuşmasında, diyalogun ve iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Murat Türk, "Öğretmenlerimizi önemsiyoruz. Üniversitemizin önümüzdeki döneme öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme noktasında çabanızın olduğunun farkındayım ve bu nokta da desteklerinizin devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

OKÜ'nün İhtisas Üniversitesi olması için YÖK'e başvuru yaptıklarını ifade eden Prof.Dr. Murat Türk, "Enerji, Gıda ve Lojistik konularında üniversitemiz çok iyi noktada. Bunun daha iyi olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


'DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR'


Rehber öğretmenlerin öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çok önemli rol oynadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise OKÜ’nün kendisiyle birlikte açılan üniversiteler arasında sinerjisi olan ve öne çıkan, gelişme gösteren bir üniversite olduğunu belirtti. Ramazan Çelik, "Bu noktada bizim üniversitemizin çocuklarımıza uygun bir dille olması gerektiği biçimde anlatılması gerekiyor. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var" dedi.


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

 


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