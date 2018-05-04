Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi



'DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Senim Tanay

Programa Rektör Prof.Dr. Murat Türk başta olmak üzere rektör yardımcıları Prof.Dr. Sabri Ulukanlı, Prof.Dr. Ali İhsan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’te katıldı. Konuşmasında, diyalogun ve iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Murat Türk,dedi.OKÜ'nün İhtisas Üniversitesi olması için YÖK'e başvuru yaptıklarını ifade eden Prof.Dr. Murat Türk, "Enerji, Gıda ve Lojistik konularında üniversitemiz çok iyi noktada. Bunun daha iyi olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Rehber öğretmenlerin öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çok önemli rol oynadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise OKÜ’nün kendisiyle birlikte açılan üniversiteler arasında sinerjisi olan ve öne çıkan, gelişme gösteren bir üniversite olduğunu belirtti. Ramazan Çelik, "Bu noktada bizim üniversitemizin çocuklarımıza uygun bir dille olması gerektiği biçimde anlatılması gerekiyor. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var" dedi.