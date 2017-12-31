Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Senim Tanay

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Katliamın gerçekleştiği Reina'nın girişinde yapılan tören saat 13.00'de başladı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı Reina'nın kapı girişine karanfiller ve çelenkler bırakıldı. Daha sonra 3 ayrı dinde dualar okundu. Ölenler için lokma dağıtıldı.Saldırıda ölenlerin yakınları, yaptıkları konuşmada terörü lanetlediklerini dile getirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da yaptığı konuşmasında terörün sadece Türkiye'de yaşanmadığına dikkat çekerek, "Bugün bize yarın onlara olabilir. O yüzden teröre karşı en güzel cevabı Beşiktaş'tan dünyaya hep birlikte veriyoruz" dedi.