Reina'nın eski işletmecisi Ali Ünal yeni mekanını yılbaşında kapattı

YARA KOLAY KAPANMIYOR

Elif Bayram

Ali Ünal'ın yeni mekanını yılbaşında kapatmasını Habertürk yazarı İpek Durkal şu sözlerle kaleme aldı:felaket, ne yürek yakan bir geceydi... Yıllarca, defalarca içinde eğlendiğim, hayatın canımı yakan yanlarını, bu da gelir bu da geçer nasılsa diye içeride bıraktığımO gece, orada dünyanın en masum, en insana ait duygusunu yani mutluluğu yaşayan insanlar katledildi.Reina’nın işletme ortağıkıl payıyla kurtuldu ölümden. Ve o gece orada Reina defteriniAylar sonrave orası da kısa sürede popüler bir mekân oldu. Ancak çok yakın arkadaşı olarak ve çok iyi bilerek söylüyorum,Yeni yılda ne yapacağını merak ediyordum ki telefonuma bir mesaj geldi: “Geçen sene yaşanan üzücü olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acımız ve üzüntümüz dinmedi. Terörden korkmuyor, moralimizi bozmasına izin vermiyor olsak da yaraların kapanması kolay olmuyor ve kaybettiklerimizin acısı devam ederken, yeni yılı kutlamak içimize sinmiyor. Bu yılve kapalı olacağımızı bilmenizi istiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz.”Biz teşekkür ederiz. Her şeyin para değil de saygı olduğunu gösterdiğiniz için.Cümleten"O gece 700 kişi vardı Reina'da ve çoğu insanlar depolarımıza merdiven altlarımıza diğer yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklanabildiler. Reina'nın her tarafında farklı kapılar olduğu için yazlık bir mekana açıldığı için insanlar kaçma fırsatı buldu. Yani dört bir yana kaçışan insanlar gittiği her yerden bir yere çıkma fırsatı buldu."Not: Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ara kararında 44 sanığın tutukluluğunun devamına, 7 sanığın ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.