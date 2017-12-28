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Reina'nın eski işletmecisi Ali Ünal yeni mekanını yılbaşında kapattı

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da gerçekleşen saldırıda geçen yılbaşı gecesi 39 kişi hayatını kaybetti. 69 kişi de yaralandı. Yılbaşı gecesi bir katliama sahne olan İstanbul’un en ünlü eğlence kulübü Reina’nın işletmecisi Ali Ünal yeni açtığı mekanı Ruby'yi yılbaşında kapattı

28 Aralık 2017, Perşembe 10:41
Reina'nın eski işletmecisi Ali Ünal yeni mekanını yılbaşında kapattı
Ali Ünal'ın yeni mekanını yılbaşında kapatmasını Habertürk yazarı İpek Durkal şu sözlerle kaleme aldı:

"NE felaket, ne yürek yakan bir geceydi... Yıllarca, defalarca içinde eğlendiğim, hayatın canımı yakan yanlarını, bu da gelir bu da geçer nasılsa diye içeride bıraktığım Reina’da bu kez hiç geçmeyecek bir acı yaşanıyordu.


O gece, orada dünyanın en masum, en insana ait duygusunu yani mutluluğu yaşayan insanlar katledildi. Allah gani gani rahmet eylesin.Reina’nın işletme ortağı Ali Ünal, kıl payıyla kurtuldu ölümden. Ve o gece orada Reina defterini kendi adına kapattı. Aylar sonra Ortaköy’de Ruby’yi açtı ve orası da kısa sürede popüler bir mekân oldu. Ancak çok yakın arkadaşı olarak ve çok iyi bilerek söylüyorum, Ali Ünal’ın acısı hiç dinmedi...


YARA KOLAY KAPANMIYOR


Yeni yılda ne yapacağını merak ediyordum ki telefonuma bir mesaj geldi: “Geçen sene yaşanan üzücü olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acımız ve üzüntümüz dinmedi. Terörden korkmuyor, moralimizi bozmasına izin vermiyor olsak da yaraların kapanması kolay olmuyor ve kaybettiklerimizin acısı devam ederken, yeni yılı kutlamak içimize sinmiyor. Bu yıl Ruby’de yılbaşı kutlaması yapmayacağımızı ve kapalı olacağımızı bilmenizi istiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz.”

Biz teşekkür ederiz. Her şeyin para değil de saygı olduğunu gösterdiğiniz için.

Allah bizi yaşananın benzerinden korusun.

Cümleten iyi seneler..."



Ali Ünal, o gece ile ilgili şu detayları söylemişti:

"O gece 700 kişi vardı Reina'da ve çoğu insanlar depolarımıza merdiven altlarımıza diğer yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklanabildiler. Reina'nın her tarafında farklı kapılar olduğu için yazlık bir mekana açıldığı için insanlar kaçma fırsatı buldu. Yani dört bir yana kaçışan insanlar gittiği her yerden bir yere çıkma fırsatı buldu." 



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Not: Reina Saldırganı Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ara kararında 44 sanığın tutukluluğunun devamına, 7 sanığın ise adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.

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