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Reina’nın eski işletmecisi Mehmet Koçarslan beraat etti

Reina adlı gece kulübünün eski işletmecisi Mehmet Koçarslan, kira sözleşmesi biten Reina’nın tahliyesine karar veren hakimin makam odasına izinsiz girerek tehdit ettiği iddialarına ilişkin 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti

Reina’nın eski işletmecisi Mehmet Koçarslan beraat etti
İş adamı Mehmet Koçarslan’ın, terör saldırısından önceki süreçte sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Reina’nın tahliye edilmesine karar veren hakimin odasına izinsiz girerek tehdit ettiği iddialarına ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 16’ıncı Asliye ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Koçarslan ve şikayetçi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Rafet Kalyoncu katılmadı. Duruşmada Koçarslan’ı avukatı temsil etti. Sanık Koçarslan’ın avukatı duruşmada söz alarak, atılı suçu işlediğine dair bir delil bulunmadığını belirterek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

İKİ SUÇTAN DA BERAAT ETTİ


Mahkeme, sanık hakkında “İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından dava açıldığını hatırlattı. Sanık savunmaları, şikayetçi ile tanıkların ifadeleri ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendiren mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Koçarslan’ın her iki suçtan beraatine hükmetti.


OLAYIN GEÇMİŞİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısının ardından kapatılan İstanbul’un ünlü eğlence merkezi Reina’nın, bulunduğu alan için yaptığı kira sözleşmesi 2013’te sona erdi, ancak biten sözleşmeye rağmen mekanın işletmecisi Mehmet Koçarslan araziyi tahliye etmedi.

Olayın yargıya taşınması sonucunda Reina’nın tahliye edilmesine karar verildi. Mehmet Koçarslan kararı veren hakimin odasına izinsiz girerek, tehditler savurdu, güvenlik görevlilerin müdahalesi sonucu odadan çıkarıldı. Savcılık Koçarslan hakkında “İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 7 yıl kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

(Başak Akbulut /İHA)
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