AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Fikir, eylem kararlılığı ve becerisi üretme hususlarında nerede ise rekabet edebileceğimiz bir muhatabımız yok." dedi.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestoda bundan sonraki 3 ana temel hedefi erdem, irade ve cesaret olarak belirttiğini anımsattı.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında bu üç ana hedefte sebat edilerek yola devam ettiklerini anlatan Çam, Erdoğan'ın siyasetteki engin tecrübesi ve adalet anlayışı sayesinde pek çok zorluklara rağmen kadınların siyasetteki etkinliğini artırdıklarını, sesinin gür çıkmasını sağladıklarını vurguladı.

Manifesto ve seçim beyannamesinin hazırlanmasında Kadın Kolları Başkanlığının önemli katkıları olduğuna işaret eden Çam, "Türkiye'nin yarısını temsil eden kadınlarımızın sesini, 4,5 milyona ulaşan kadın üyemiz ve 81 ilde çeşitli kademelerde yönetici konumunda olan 30 bin kadın yöneticimizin gayretli çalışmaları ile en doğru ve en güzel şekilde 24 Haziran'da sandığa yansıtacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Kadınların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini, çocukları için güvenilir geleceğin Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanacağını çok iyi bildiğini aktaran Çam, kadınların, çocukları ve düşledikleri yarınlar için Erdoğan'a desek verdiğini söyledi.

TBMM'de kadınların temsil oranının bu seçimlerde de artacağını belirten Çam, şahlanma döneminde yükü kadınlarla omuzlayacaklarını ifade etti.

Çam, eğitimden istihdama, sağlıktan aileye kadar her alanda kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, kadına karşı istismar, şiddet ve taciz ile amansız mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini aktardı.

Çam, şöyle devam etti:

"Biz önce Allah'ın inayeti, liderimizin başarılı gayretleri ve milletimizin teveccühü ile bugüne kadar hep neyin hayalini kurduksa onu hayata geçiren bir ekip olduk. Bugüne kadar yaşadığımız pek çok küresel ve ulusal tehditleri; güçlü bir irade, büyük ve kendinden emin pergeli doğru noktaya saplamayı bilen bir cesaret ve mottolarını medeniyetinden alan erdemle bertaraf ettik. Bu inanç, kararlılık, heyecan ve bilinç hiç eksilmeden artan bir şekilde partimizde mevcuttur."

Her çaba ve heyecanın tek başına yeterli olmayacağına işaret eden Çam, bunun için gerekli plan ve projelerinin de hazır olduğunu belirtti. Her seçim öncesi rakiplerin mevcut hal ve şartlarına baktıklarında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek hazırlıkları sadece AK Partili kadrolarda gördüklerinin altını çizen Çam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fikir, eylem kararlılığı ve becerisi üretme hususlarında nerede ise rekabet edebileceğimiz bir muhatabımız yok. Halkımızın derinliğini, birikimini ve tecrübelerini hafife alan, onları adeta aldatmaya yönelik basmakalıp retorikler ile etkilemeye çalışan bir siyaset dili hakim. Rakiplerimizin kuru, agresif ve ilkesiz siyasetin ötesine geçemediği, bugüne kadar bu millet için inşa ettiğimiz iyilik duvarına bir tuğla dahi koyamayan hali ortadadır. Rakiplerimizin bu perişan ve ne yapacağını bilemez dağınık haline bakmaksızın bizler ilk günkü heyecan ve gayretle gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Kadınlar olarak tüm beldelerimizde bizler ailelerimiz ile helalleştik, zafere ulaşıncaya kadar yorulmak nedir bilemeyeceğiz inşallah."

"YENİ SİSTEM İLE VESAYET DÜZENİ BÜROKRATİK OLİGARŞİ SON BULACAK"

Çam, yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın yegane yolunun millet iradesinden geçtiğini vurgulayarak, milletin içinden çıkan kendisinin adayı Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğin süreceğine inandığını bildirdi.

Vesayet düzenin, bürokratik oligarşinin tamamen son bulacağını aktaran Çam, "Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Vatandaşlarımızın ev ekonomisi de rahatlayacak. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ülkemizin ekonomik büyümesi de ivme kazanacak." diye konuştu.

Kadın kolları teşkilatı ekonomi ekibi tarafından hane ve ülke ekonomisine ilişkin çalışmalar yapıldığını anlatan Çam, kapı kapı dolaşarak, bu çalışmaların vatandaşa nasıl yansıyacağını en anlaşılır şekilde anlatacaklarını bildirdi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMAYA MECBURUZ"

Çam, küresel hesapların bölgede en şiddetli şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"(Coğrafya kaderdir) sözü çok doğrudur. Medeniyetlere beşiklik yapmış olan topraklarımız; bereketlidir, zengindir. Ancak bir o kadar da iştah kabartmaktadır. Türkiye her zaman uyanık ve güçlü olmak zorunda. Biliyorsunuz Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasından, bölgesinde söz sahibi olmasından rahatsız olanlar çok. Bizler her zamankinden çok daha dikkatli davranmaya, uyanık olmaya, çok daha güçlü bir duruş sergilemeye mecburuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu duruşu sergiliyoruz. Yarınlarımız için bu çok önemli. Küresel odakların sömürge politikaları, bölgemizi terörizmin, kuşatması altına soktu. Buna direnebilen tek ülke Türkiye. İsabetli ve doğru politikalarla, her zaman hakkın ve haklının yanında yer alarak; sadece ülkemizin değil zülüm altındaki mazlumlarında umuduyuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldu bittiler yapmak mümkün değil." sözünü hatırlatan Çam, bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Lütfiye Selva Çam, küresel güçlerin bölgeyi ve Türkiye'yi sürüklemek istedikleri bataklığa karşı milletçe direnmeye devam etmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçek yüzünü göstererek çukur siyaseti güdenlerle, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimiyle, sınırlarımızı terör bataklığına çevirmek gayretinde olanlarla adeta ikinci kurtuluş mücadelesi verdik, kökleri kazanıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Bu şehitlerimize borcumuzdur, kahraman milletimize olan beka borcumuzdur."