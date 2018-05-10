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Rekabet Kurumu'ndan 23 şirkete daha soruşturma!

Rekabet Kurulunun posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 firma hakkında yürüttüğü soruşturmaya 23 teşebbüs daha eklendi
 

Rekabet Kurumu'ndan 23 şirkete daha soruşturma!
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren  9 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya 23 firmanın daha eklenmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu mart ayında yaptığı açıklamada posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında "müşteri paylaşımı" yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yeni açıklama ile birlikte soruşturmaya dahil edilen şirket sayısı böylece 32'ye yükselmiş oldu.


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