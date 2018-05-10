Rekabet Kurumu'ndan 23 şirkete daha soruşturma!

Nazlı Erdol

'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, posta-kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya 23 firmanın daha eklenmesi kararlaştırıldı.Rekabet Kurumu mart ayında yaptığı açıklamadahizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında "müşteri paylaşımı" yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.Yeni açıklama ile birlikte soruşturmaya dahil edilen şirket sayısı böylece 32'ye yükselmiş oldu.