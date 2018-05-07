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Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:59
Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı
Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan  teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ  üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması  işlemine izin verildi. 

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurul,  Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber  Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama  Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve  Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media  International GmbH'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ  üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması  işlemine onay verdi.


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