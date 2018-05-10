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Reklam oscarları sahiplerini buldu

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. İş birliğiyle düzenlediği 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu. En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de; 20 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere toplam 70 ödül sahiplerini buldu

Reklam oscarları sahiplerini buldu
Pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri dün akşam (9 Mayıs) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Effie 2018 finalinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl toplam 70 ödül verildi. 

EFFIE Türkiye 2018 Jüri Başkanı Ayşen Akalın yaptığı açıklamada “Bu yıl, yarışmaların yarışması olarak bilinen Effie 10.yılını kutluyor. Değerlendirmeyi tek kritere indirgemeden hedefler, fikir, uygulama ve iş sonucunu da dikkate alarak çok yönlü gerçekleştiren Effie sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek sektöre iş sonucu odaklı hedef alma, sonuçları ölçme, yatırımın geri dönüşünü değerlendirme gibi disiplinleri de kazandırıyor. Geçen yıl Effie Türkiye’de ödül alan ve Global Effie Etkinlik İndeksinde yer alarak ilk 10 sırayı domine eden Türk ajanslarının büyük başarısını da unutmamak gerek” dedi. 
 

EN FAZLA BAŞVURU "ÖZEL GÜNLERDE BAŞARANLAR" KATEGORİSİNE 


Effie Türkiye’ye, 1 Ocak 2017 ile 1 Mart 2018 arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyalar katıldı. En fazla başvuru yapılan üç kategori; Özel Günlerde Başaranlar, Telekomünikasyon ve Markalı İçerik oldu. 
 

JÜRİ KOLTUĞUNDA 17 DENEYİMLİ İSİM 


Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 17 kişilik jüri heyeti, kazananları finalde 3 gün ve toplamda 37 saat değerlendirme sürecinin ardından belirledi. 
 


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