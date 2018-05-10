Reklam oscarları sahiplerini buldu

EN FAZLA BAŞVURU "ÖZEL GÜNLERDE BAŞARANLAR" KATEGORİSİNE

JÜRİ KOLTUĞUNDA 17 DENEYİMLİ İSİM

Adem Özdoğan

Pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri dün akşam (9 Mayıs) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Effie 2018 finalinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl toplam 70 ödül verildi.EFFIE Türkiye 2018 Jüri Başkanı Ayşen Akalın yaptığı açıklamada “Bu yıl, yarışmaların yarışması olarak bilinen Effie 10.yılını kutluyor. Değerlendirmeyi tek kritere indirgemeden hedefler, fikir, uygulama ve iş sonucunu da dikkate alarak çok yönlü gerçekleştiren Effie sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek sektöre iş sonucu odaklı hedef alma, sonuçları ölçme, yatırımın geri dönüşünü değerlendirme gibi disiplinleri de kazandırıyor. Geçen yıl Effie Türkiye’de ödül alan ve Global Effie Etkinlik İndeksinde yer alarak ilk 10 sırayı domine eden Türk ajanslarının büyük başarısını da unutmamak gerek” dedi.Effie Türkiye’ye, 1 Ocak 2017 ile 1 Mart 2018 arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyalar katıldı. En fazla başvuru yapılan üç kategori; Özel Günlerde Başaranlar, Telekomünikasyon ve Markalı İçerik oldu.Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 17 kişilik jüri heyeti, kazananları finalde 3 gün ve toplamda 37 saat değerlendirme sürecinin ardından belirledi.