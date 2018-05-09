Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı

Ege Üniversitesi 39. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak sahne aldı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı
Ege Üniversitesi'nde 4 yıl aranın ardından düzenlenen şenlikler dolu-dizgin devam ediyor. Dün akşam etkinlik alanında düzenlenen konser binlerce Egeli gence unutulmaz saatler yaşattı. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turan'ın da aralarında bulunduğu öğretim elemanlarından oluşan rock grubu The Roctors konserinin sürprizi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın sahne alması oldu. Öğretim elemanlarından oluşan rock grubu The Roctors ile sahne alan Prof. Dr. Budak söylediği şarkılarla Egeli gençleri mest etti. Öğrencilerle her zaman iç içe olan Rektör Prof. Dr. Budak'ı sahnede gören Egeli gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ege Üniversitesi yazılı tişörtle sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Budak "Uzun ince bir yoldayım" ve "Haydar Haydar" türkülerini konseri izlemeye gelen gençlerle birlikte söyledi. 



Sahneden inmeden önce gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Budak, "Her zaman sizinle birlikteyim. Yıl boyunca çok yoruldunuz. Şimdi eğlence zamanı. Finaller öncesi iyice dinlenin. Çalışma zamanı da çok çalışın vatana millete hayırlı insanlar olun" dedi. 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı
Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı

Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı
Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu
Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu

Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu
Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!

Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!

Cardi B hayranını korumalarına yumruklattı

Cardi B hayranını korumalarına yumruklattı
Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...

Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? (8 Mayıs 2018) özet...
Serenay Sarıkaya'nın davası Ticaret Mahkemesi'nde görülecek

Serenay Sarıkaya'nın davası Ticaret Mahkemesi'nde görülecek
Şahan Gökbakar'ın elektrikli otomobili (Ünlülerin otomobilleri)

Şahan Gökbakar'ın elektrikli otomobili (Ünlülerin otomobilleri)