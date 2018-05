Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı

Can Hakman

'nde 4 yıl aranın ardından düzenlenen şenlikler dolu-dizgin devam ediyor. Dün akşam etkinlik alanında düzenlenen konser binlerce Egeli gence unutulmaz saatler yaşattı.'ın da aralarında bulunduğu öğretim elemanlarından oluşan rock grubukonserinin sürprizi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın sahne alması oldu. Öğretim elemanlarından oluşan rock grubu The Roctors ile sahne alan Prof. Dr. Budak söylediği şarkılarla Egeli gençleri mest etti. Öğrencilerle her zaman iç içe olan Rektör Prof. Dr. Budak'ı sahnede gören Egeli gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ege Üniversitesi yazılı tişörtle sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Budak "Uzun ince bir yoldayım" ve "Haydar Haydar" türkülerini konseri izlemeye gelen gençlerle birlikte söyledi.Sahneden inmeden önce gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Budak, "Her zaman sizinle birlikteyim. Yıl boyunca çok yoruldunuz. Şimdi eğlence zamanı. Finaller öncesi iyice dinlenin. Çalışma zamanı da çok çalışın vatana millete hayırlı insanlar olun" dedi.İHA