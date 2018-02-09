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Rektör, sigarayı bırakan öğrencisine bilgisayar hediye edecek

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciler arasında yapılacak kura çekilişi ile bir öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edecek

Rektör, sigarayı bırakan öğrencisine bilgisayar hediye edecek
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sosyal medya aracılığı ile mesaj yayınlayarak, sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciler arasından bir kişiye çekilişle dizüstü bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

DUMANDAN UZAKLAŞ, TEKNOLOJİYE YAKINLAŞ


Rektör Görgün, ’Dumandan uzaklaş, teknolojiye yakınlaş’ sloganı ile yayınladığı mesajda, "Bugün sigarayı bırakacağını dilekçe ile taahhüt edecek GTÜ öğrencilerinden bir kişiyi çekilişle dizüstü bilgisayar ile ödüllendireceğiz. İmzalı taahhüt dilekçesinin resmini çekerek gönderecek olan ilk 10 öğrencimiz arasından çekiliş yapılacaktır. Bilgisayar sizi bekliyor. Siz daha ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
 


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