Rektörlük açıkladı: 'ODTÜ çatışma odağından çıkarılmalı'

Açıklamada, ODTÜ'nün haklarını yasal ve meşru zeminde savunmaya devam edeceği vurgusu yapılarak, 'evrensel demokratik değerlere titizlikle bağlı kalınması'na özen gösterileceği ancak kimsenin zarar görmemesi için ODTÜ'nün bir çatışma odağı olmaktan ivedilikle çıkarılması gerektiğinin altı çizildi.

ODTÜ resmi internet sayfasında rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Anadolu Bulvarının devamı olan yolu protesto etmek amacıyla bir zamandır yerleşkemize yansıyan çatışmalar 26 Ekim 2013 Cumartesi günü de tekrar etmiştir.



Cumartesi günü saat 16.50 sıralarında Üniversitemiz yurtlar bölgesinde toplanan yaklaşık 90 kişilik bir protestocuya, gruplar halinde dışarıdan gelen yaklaşık 130 kişi katılmıştır. Bu gruplar, kapıdaki görevlilerimizin tüm uyarı ve engellemelerine rağmen zorla yerleşkeye girmişlerdir. Sloganlarla A4 kapısına gelen protestocuların kapı dışında önlem alan polise havai fişek atmasıyla saat 18.40 sıralarında çatışma başlamıştır.



Protestocular A4 yolu üzerine kurdukları barikatları ateşe vermiştir. Polis havai fişek atan protestoculara basınçlı su ve gaz bombaları ile karşılık vermiş, bir grup Çevik Kuvvet Polisi Toma araçlarının önünde A4 yolu yokuşuna doğru inerek gruba müdahale etmiş ve ardından geri çekilmiştir. Çatışma sırasında park halindeki bir aracın tamponu alev almış ve müdahale edilerek söndürülmüştür. Yurtlarda kalan öğrencilerimiz ve özellikle eski lojmanlar bölgesinde yaşayan mensuplarımız yoğun gazdan etkilenmiştir.

Üniversite yöneticileri emniyet yetkilileriyle sürekli görüşerek polisin A4 kapısı gerisine çekilmesini talep etmiş, atılan gazdan yurtlardaki öğrencilerimizin ve lojmanlardaki mensuplarımızın da etkilendiği belirtilerek biber gazı kullanılmaması istenilmistir. Polis geri çekildiğinde protestocuların da geri çekilmesi için bazı öğretim üyelerimiz çaba göstermiştir.



Polis bir kaç kez A4 kapısından geriye çekilmiş, ancak protestocuların A4 kapısına gelerek polise havai fişek ve benzeri maddeler atması ve ardından polisin tekrar gaz bombası kullanması nedeniyle çatışmalar sürmüştür. Saat 23.00 sıralarında Üniversitemizin Çamlık Sitesi bölgesindeki tel örgülerini keserek yerleşkeye giren yaklaşık 30 kişilik bir grubun çatışmaya katılmasıyla, o saate kadar azalmış olan olaylar 23.45'e kadar sürmüştür.



Saat 23.45 itibariyle protestocular, A4 ve A1 kapılarından yürüyerek yerleşkeden ayrılmıştır. Saat 24.00 sıralarında polis de bölgeden çekilmiştir. A4 yolu üzerinde yanar halde bırakılan barikatlar Üniversitemiz arazözüyle söndürülmüş ve yol temizletilerek saat 01.30 sıralarında trafiğe açılmıştır. Olaylar sırasında yaralanan ve Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olduğu anlaşılan bir protestocu yanık tedavisi görmüş ve diğer bazı protestocular da hafif yaralanmıştır.

Yaşanan bu üzücü olaylarda, polisin protestoculara karşı ölçüsüz güç kullanmaması ve özellikle biber gazı kullanımından kaçınması için sürekli olarak yetkililerle görüşülmekte, şikayetlerimiz yazılı olarak da iletilmektedir.

Ancak, bu süreçte yerleşkemizde yaşanan çatışmaların ardından yaptığımız Rektörlük duyurularında belirtildiği gibi, tüm ODTÜ'lülerin protesto eylemlerinin şiddete dönüşmesine ve Üniversitemizin bu şiddetin odağına çekilmesine karşı çıkmaları çok önemlidir. ODTÜ Senatosu'nun 22 Ekim 2013 tarihli kararında vurgulandığı gibi, Üniversitemiz 18 Ekim 2013 tarihinde karşılaştığı hukuksuz saldırının sorumluları hakkında tüm yasal başvuruları yapmaktadır ve süreç titizlikle takip edilecektir.



ODTÜ, haklarını yasal ve meşru zeminde savunmaya devam edecektir. Yaşadığımız bu zor dönemde evrensel demokratik değerlere titizlikle bağlı kalınması; öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve kurumumuzun zarar görmesine meydan vermemek için ODTÜ'nun bir çatışma odağı olmaktan ivedilikle çıkarılması gerekmektedir. Tüm ODTÜ'luleri bu sorumlulukla hareket etmeye önemle davet ediyorum."